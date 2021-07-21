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Экономика
Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на новые цели
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danilov 21 Июля 2021 в 14:20:10
НУР-СУЛТАН, 2 июл — Sputnik. Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на новые цели. Соответствующий проект новых правил опубликован на портале открытых НПА.

После подписания документа вкладчики ЕНПФ смогут использовать пенсионные накопления на лечение близких родственников без уступки или оплатить свое лечение за рубежом. Для этого вкладчику необходимо открыть специальный счет в иностранной валюте и пройти врачебную комиссию, заключив договор с иностранной компанией.

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Также поправки позволят возместить затраты за уже полученные медуслуги или препараты. В этот список вошли расходы на санаторно-курортное лечение, ЭКО, лечение онкологии и аутоиммунных заболеваний.

Напомним, в конце января казахстанцам предоставили право снять часть пенсионных накоплений для покупки жилья, улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.

https://ru.sputnik.kz/society/20210702/17508036/kazakhstantsy-pensionnye-nakopleniya.html
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