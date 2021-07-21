Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на новые цели

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danilov 21 Июля 2021 в 14:20:10
После подписания документа вкладчики ЕНПФ смогут использовать пенсионные накопления на лечение близких родственников без уступки или оплатить свое лечение за рубежом. Для этого вкладчику необходимо открыть специальный счет в иностранной валюте и пройти врачебную комиссию, заключив договор с иностранной компанией.
Снятие пенсионных накоплений: 16 тысяч казахстанцев погасили ипотеку
Также поправки позволят возместить затраты за уже полученные медуслуги или препараты. В этот список вошли расходы на санаторно-курортное лечение, ЭКО, лечение онкологии и аутоиммунных заболеваний.
Напомним, в конце января казахстанцам предоставили право снять часть пенсионных накоплений для покупки жилья, улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.
https://ru.sputnik.kz/society/20210702/17508036/kazakhstantsy-pensionnye-nakopleniya.html
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