Автоматы Калашникова и самолёты "Байкал" будут выпускать в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 22 Июля 2021 в 15:39:42
"В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС "Байкал", собирать автоматы Калашникова, а также производить комплектующие для авиационной техники", - говорится в сообщении.
Оружие будет производиться на заводе АО "ТЫНЫС": в рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг". Двустороннее сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа АК-12 и АК-15 стартует уже в августе.
Также, по данным ведомства, в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета "Байкал" был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием "Казахстанская авиационная индустрия", единственным участником которого является АО "НК "Казахстан инжиниринг", доли участия в ООО "Байкал-инжиниринг", дочерней компании АО "Уральский завод гражданской авиации".
Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит миллиард рублей (5,7 миллиарда тенге). Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/avtomatyi-kalashnikova-budut-vyipuskat-v-kazahstane-443767/
Комментарии, по рейтингу, по дате