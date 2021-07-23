Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти их с таможенной территории ЕАЭС до 30 сентября

коль мы в одном экономическом пространстве то временно ввезенные авто всегда будут и со временем ограничения на период ввоза конечно уберут. но! что это за нексии и девятки 90х годов с росс номерами?? уверен что ПТС все поддельные, сами авто давно отправлены в росс Утиль, отсюда и беспредел, пора навести порядок, все ин. номера проверить на угон и существование! при ввозе регистрировать все авто в базе для взыскания штрафов (ПДД)