Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти их с таможенной территории ЕАЭС до 30 сентября

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danilov 23 Июля 2021 в 12:01:21
В департаменте государственных доходов по городу Алматы напомнили, что владельцы транспорта, ввезённого из иностранных государств, должны вывезти его до 30 сентября.
Ранее Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября сроки нахождения на таможенной территории ЕАЭС транспорта, временно ввезённого физическими лицами из иностранных государств для личных нужд. Также приостановили течение 18-месячного срока для льготного беспошлинного ввоза на территорию союза имущества лиц, переселившихся на постоянное место жительства. Это также распространяется на беженцев и вынужденных переселенцев.
"Для недопущения негативных финансовых последствий для физических лиц, во владении которых находятся такие транспортные средства, просим обеспечить возможность вывоза с таможенной территории союза вышеупомянутых транспортных средств и информируем, что в случае их невывоза до 30 сентября 2021 года таможенные пошлины и налоги будут подлежать уплате в полном объёме", – подчеркнули в ведомстве.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 23.07.2021 в 14:20:32 # 781959
Цитата: M54 от 23.07.2021 06:48:44
Скорее убрали бы авто с Россиискими номерами, а то за@бали шумаХеры камикадзе молодые
Скорее убрали бы авто с Россиискими номерами, а то за@бали шумаХеры камикадзе молодые
Речи нет, ездят как хотят и по беспределу. В основном на российских номерах. Армянские номера - в основном межгород гоняют бывшие старексоводы.
И кстати речь идет в основном про армянские номера. Российские не в ходят в этот список. Российские номера в таможенном союзе, там другая история.
Sr. Leonsio 23.07.2021 в 14:48:48 # 781961
alpha_portal 23.07.2021 в 17:32:45 # 781964
Цитата: Dimmon от 23.07.2021 08:32:03
коль мы в одном экономическом пространстве то временно ввезенные авто всегда будут и со временем ограничения на период ввоза конечно уберут. но! что это за нексии и девятки 90х годов с росс номерами?? уверен что ПТС все поддельные, сами авто давно отправлены в росс Утиль, отсюда и беспредел, пора навести порядок, все ин. номера проверить на угон и существование! при ввозе регистрировать все авто в базе для взыскания штрафов (ПДД)
коль мы в одном экономическом пространстве то временно ввезенные авто всегда будут и со временем ограничения на период ввоза конечно уберут. но! что это за нексии и девятки 90х годов с росс номерами?? уверен что ПТС все поддельные, сами авто давно отправлены в росс Утиль, отсюда и беспредел, пора навести порядок, все ин. номера проверить на угон и существование! при ввозе регистрировать все авто в базе для взыскания штрафов (ПДД)
Здесь про авто, которые ввезены из стран не входящих в таможенный союз говорят.
А российские тоже надо штудировать. Они ездит так нагло и безнаказанно, что реально вопросы появляются. И на красный и по встречке. По беспределу в общем.