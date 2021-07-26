Инфляция в США достигла максимума за последние 13 лет

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danilov 26 Июля 2021 в 11:03:21
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Комментарии, по рейтингу, по дате
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
Цитата: KS от 26.07.2021 11:15:17
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?
Цитата: bIP6bIC от 26.07.2021 11:29:28
15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?
Цитата: KS от 26.07.2021 11:15:17
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?
$15 это $600 в неделю (40 часов). Государство платит столько же если не работаешь.
На $2400 далеко не уедешь, только покушать да за квартиру заплатить
alpha_portal 26.07.2021 в 17:42:10 # 782083
Цитата: KS от 26.07.2021 11:35:51
$15 это $600 в неделю (40 часов). Государство платит столько же если не работаешь.
На $2400 далеко не уедешь, только покушать да за квартиру заплатить
Цитата: bIP6bIC от 26.07.2021 11:29:28
15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?
Цитата: KS от 26.07.2021 11:15:17
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?
$15 это $600 в неделю (40 часов). Государство платит столько же если не работаешь.
На $2400 далеко не уедешь, только покушать да за квартиру заплатить
По моему мы тут сейчас так и живем: только покушать и за квартиру заплатитт.
Цитата: alpha_portal от 26.07.2021 11:42:10
По моему мы тут сейчас так и живем: только покушать и за квартиру заплатитт.
Цитата: KS от 26.07.2021 11:35:51
$15 это $600 в неделю (40 часов). Государство платит столько же если не работаешь.
На $2400 далеко не уедешь, только покушать да за квартиру заплатить
Цитата: bIP6bIC от 26.07.2021 11:29:28
15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?
Цитата: KS от 26.07.2021 11:15:17
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
Так и есть - рыночная экономика.
У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.
Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года
15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?
$15 это $600 в неделю (40 часов). Государство платит столько же если не работаешь.
На $2400 далеко не уедешь, только покушать да за квартиру заплатить
По моему мы тут сейчас так и живем: только покушать и за квартиру заплатитт.
Одно дело когда так живут все. Другое дело когда так живут только те кто работает за минимальную оплату труда (прожиточный минимум)
Цитата: Джимбо от 26.07.2021 12:52:53
Печают дохулиарды денег вот и вся причина. Денег становится больше, а товар сколько было столько и производят(плюс,минус).
Печают дохулиарды денег вот и вся причина. Денег становится больше, а товар сколько было столько и производят(плюс,минус).
Если бы.
Машины хрен купишь (даже если есть деньги, ждать надо).
Мы заказали матрас ждали два месяца. Ждём мебель с мая, сказали не раньше сентября. У коллеги ремонт дома, заказал технику на кухню в сентябре 2020 привезли в мае 2021.
KapitanNemo 26.07.2021 в 19:26:45 # 782089
Цитата: KS от 26.07.2021 12:59:58
Если бы.
Машины хрен купишь (даже если есть деньги, ждать надо).
Мы заказали матрас ждали два месяца. Ждём мебель с мая, сказали не раньше сентября. У коллеги ремонт дома, заказал технику на кухню в сентябре 2020 привезли в мае 2021.
Если бы.
Машины хрен купишь (даже если есть деньги, ждать надо).
Мы заказали матрас ждали два месяца. Ждём мебель с мая, сказали не раньше сентября. У коллеги ремонт дома, заказал технику на кухню в сентябре 2020 привезли в мае 2021.
Дефицит из-за торговой войны с Китаем?
МИНИМАЛЬНАЯ И СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В США https://hochusvalit.com/ssha/zarplata-v-ssha
Соединенные Штаты Америки – это большое неоднородное государство, многие регионы которого существенно отличаются в социально-экономическом и культурном отношении. В целом у местного населения высокий уровень жизни, а стабильная заработная плата для среднестатистического американца считается одним из главных показателей благополучия и уверенности в будущем. В стране сложное налоговое и трудовое законодательство и это обязательно нужно учитывать при планировании иммиграции в США на длительный период.
Самая мощная экономика мира предлагает трудовым мигрантам из разных уголков планеты, включая россиян и украинцев, высокий доход и огромные перспективы для карьерного роста. В основном на работу в США приглашаются исключительно опытные квалифицированные специалисты и обладатели дефицитных для местного рынка труда профессий. Внушительное количество типов американских рабочих виз позволяет привлекать работников из-за рубежа очень эффективно. Далее, узнаем об уровне зарплат в США в 2021 году.
Минимальная зарплата в США
Американское законодательство предусматривает установление минимальной почасовой ставки оплаты труда в стране на федеральном и местном уровне. В соответствии с законом «О минимальной заработной плате» работодатели обязаны руководствоваться тем показателем, который на данный момент выше. По официальной информации местного Министерства труда, федеральная минимальная зарплата в США в 2021 году составляет 7,25 долларов в час. Ставка не увеличивается с 2009 года.
В законе «О справедливых трудовых стандартах» выделены некоторые категории работников, которым выплата минимальной зарплаты в 7,25 долларов в час не гарантируется. Например, это касается студентов американских университетов и других учебных заведений, подрабатывающих во время обучения в сфере обслуживания, розничной торговли и сельского хозяйства, а также работников с умственными или физическими недостатками, влияющими на производительность труда. Кроме того, федеральная почасовая минимальная зарплата в США не предусмотрена для следующих специалистов:
Нянь (в некоторых случаях).
Сиделок, ухаживающих за пожилыми людьми.
Федеральных следователей.
Специалистов в сфере рыболовства.
Работников, изготавливающих венки на дому.
Курьеров, занятых в службах доставки газет и работников газетных изданий с ограниченным тиражом.
Моряков, трудоустроенных на иностранных судах.
Телефонисток.
Сельскохозяйственных рабочих, занятых на небольших фермах.
Сотрудников сезонных развлекательных учреждений.
Минимальная зарплата в США
Молодым специалистам в возрасте до 20 лет первые 90 дней занятости могут платить 4,25 долларов в час. По истечении 3-месячного периода или достижения 20-летнего возраста (что наступит раньше) работник должен получать не менее 5,85 долларов в час. Согласно исследованиям влиятельных американских изданий, сегодня около 20,6 млн наемных работников в США имеют доход практически на уровне минимальной зарплаты. Лидирует по самым низким ставкам сфера ресторанного обслуживания.
Более высокие минимальные почасовые ставки оплаты труда в США в сравнении с федеральным уровнем зафиксированы в 29 американских штатах и округе Колумбия. В 17 штатах действует аналогичная ставка в 7,25 долларов. В Содружестве Северных Марианских Островов действуют специальные ставки.
В 5 штатах минимальная зарплата не устанавливается. Самые высокие ставки действуют в округе Колумбия (15$), штатах Калифорния (14$), Вашингтон (13,69$), Массачусетс (13,50$) и Нью-Йорк (12,50$). Кроме того, 12 штатов ежегодно корректируют ставки на индекс потребительских цен.
Более детальные сведения о минимальной зарплате в США можно получить на официальном сайте американского Департамента труда – dol.gov https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state.
...
Учтите, что вышеперечисленные зарплаты в США указаны до уплаты налогов (брутто) и других обязательных платежей. Например, в стране установлена прогрессивная ставка подоходного налога – от 10 до 37%. То есть чем больше зарабатываешь, тем выше ставка. В то же время, семьи с низким уровнем дохода получают различные льготы и налоговые кредиты. Суммируя все налоги (федеральные, местные), в среднем американские работники отчисляют в пользу государства около 31,7% от годовой заработной платы.
Соединенные Штаты Америки – это большое неоднородное государство, многие регионы которого существенно отличаются в социально-экономическом и культурном отношении. В целом у местного населения высокий уровень жизни, а стабильная заработная плата для среднестатистического американца считается одним из главных показателей благополучия и уверенности в будущем. В стране сложное налоговое и трудовое законодательство и это обязательно нужно учитывать при планировании иммиграции в США на длительный период.
Самая мощная экономика мира предлагает трудовым мигрантам из разных уголков планеты, включая россиян и украинцев, высокий доход и огромные перспективы для карьерного роста. В основном на работу в США приглашаются исключительно опытные квалифицированные специалисты и обладатели дефицитных для местного рынка труда профессий. Внушительное количество типов американских рабочих виз позволяет привлекать работников из-за рубежа очень эффективно. Далее, узнаем об уровне зарплат в США в 2021 году.
Минимальная зарплата в США
Американское законодательство предусматривает установление минимальной почасовой ставки оплаты труда в стране на федеральном и местном уровне. В соответствии с законом «О минимальной заработной плате» работодатели обязаны руководствоваться тем показателем, который на данный момент выше. По официальной информации местного Министерства труда, федеральная минимальная зарплата в США в 2021 году составляет 7,25 долларов в час. Ставка не увеличивается с 2009 года.
В законе «О справедливых трудовых стандартах» выделены некоторые категории работников, которым выплата минимальной зарплаты в 7,25 долларов в час не гарантируется. Например, это касается студентов американских университетов и других учебных заведений, подрабатывающих во время обучения в сфере обслуживания, розничной торговли и сельского хозяйства, а также работников с умственными или физическими недостатками, влияющими на производительность труда. Кроме того, федеральная почасовая минимальная зарплата в США не предусмотрена для следующих специалистов:
Нянь (в некоторых случаях).
Сиделок, ухаживающих за пожилыми людьми.
Федеральных следователей.
Специалистов в сфере рыболовства.
Работников, изготавливающих венки на дому.
Курьеров, занятых в службах доставки газет и работников газетных изданий с ограниченным тиражом.
Моряков, трудоустроенных на иностранных судах.
Телефонисток.
Сельскохозяйственных рабочих, занятых на небольших фермах.
Сотрудников сезонных развлекательных учреждений.
Минимальная зарплата в США
Молодым специалистам в возрасте до 20 лет первые 90 дней занятости могут платить 4,25 долларов в час. По истечении 3-месячного периода или достижения 20-летнего возраста (что наступит раньше) работник должен получать не менее 5,85 долларов в час. Согласно исследованиям влиятельных американских изданий, сегодня около 20,6 млн наемных работников в США имеют доход практически на уровне минимальной зарплаты. Лидирует по самым низким ставкам сфера ресторанного обслуживания.
Более высокие минимальные почасовые ставки оплаты труда в США в сравнении с федеральным уровнем зафиксированы в 29 американских штатах и округе Колумбия. В 17 штатах действует аналогичная ставка в 7,25 долларов. В Содружестве Северных Марианских Островов действуют специальные ставки.
В 5 штатах минимальная зарплата не устанавливается. Самые высокие ставки действуют в округе Колумбия (15$), штатах Калифорния (14$), Вашингтон (13,69$), Массачусетс (13,50$) и Нью-Йорк (12,50$). Кроме того, 12 штатов ежегодно корректируют ставки на индекс потребительских цен.
Более детальные сведения о минимальной зарплате в США можно получить на официальном сайте американского Департамента труда – dol.gov https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state.
...
Учтите, что вышеперечисленные зарплаты в США указаны до уплаты налогов (брутто) и других обязательных платежей. Например, в стране установлена прогрессивная ставка подоходного налога – от 10 до 37%. То есть чем больше зарабатываешь, тем выше ставка. В то же время, семьи с низким уровнем дохода получают различные льготы и налоговые кредиты. Суммируя все налоги (федеральные, местные), в среднем американские работники отчисляют в пользу государства около 31,7% от годовой заработной платы.
Цитата: KapitanNemo от 26.07.2021 13:26:45
Дефицит из-за торговой войны с Китаем?
Цитата: KS от 26.07.2021 12:59:58
Если бы.
Машины хрен купишь (даже если есть деньги, ждать надо).
Мы заказали матрас ждали два месяца. Ждём мебель с мая, сказали не раньше сентября. У коллеги ремонт дома, заказал технику на кухню в сентябре 2020 привезли в мае 2021.
Если бы.
Машины хрен купишь (даже если есть деньги, ждать надо).
Мы заказали матрас ждали два месяца. Ждём мебель с мая, сказали не раньше сентября. У коллеги ремонт дома, заказал технику на кухню в сентябре 2020 привезли в мае 2021.
Дефицит из-за торговой войны с Китаем?
Много факторов.
Матрас сделан в сша из продуктов произведённых в сша (не хватает работников). Мебель делают тоже в сша. Машины производят в сша (нет чипов). Так-что мало что Китай тормозит