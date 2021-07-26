Инфляция в США достигла максимума за последние 13 лет

Цитата: KS от

Так и есть - рыночная экономика.

У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.

Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года Так и есть - рыночная экономика.У нас рабочих невозможно найти. За $15 в час никто работать не хочет так-как государство $600 в неделю даёт безработным. Раньше водила на траке за 30-40 центов за милю работал сейчас $1 за милю никого не найдешь.Так-что это не инфляция, это дефицит работников из-за $600 в неделю плюс 0 эмигрантов за последние два года

15 баксов в час это 120 баксов в восьмичасовой рабочий день. 20 рабочих дней это 2400. Разница на лицо, как говорится. Или у вас можно на 600 уе нормально жить?