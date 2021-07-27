Чтоб никто не догадался?

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GoodZone 27 Июля 2021 в 15:52:29
После начала работы Фонда социального медицинского страхования их разделили на две части: гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и страховой (ОСМС). Услуги, которые входят в первый, могут получить все без исключения казахстанцы. Второй - только для тех граждан, которые регулярно платят взносы в фонд.
Правда, большинство из нас смутно представляют, какие виды лечения, диагностики и анализов оплачивает государство, а за что придется раскошелиться нам самим. Хотя фонд работает второй год и одна из его задач - сократить частные расходы на здравоохранение, система до сих пор не стала понятнее. Нет механизма - сайта, электронного свода, в котором просто и доступно была бы изложена эта информация.
Кроме этого, как доказало исследование, ни врачи, ни пациентские организации не могут повлиять на формирование этих пакетов. Хотя именно они лучше других знают, в каких медицинских услугах в первую очередь нуждаются граждане.
Автор исследования, консультант и эксперт по вопросам экономики и финансирования здравоохранения Марат МАМАЕВ, считает, что отсутствие прозрачности контроля в этой сфере приводит к двум большим блокам последствий.
- В первую очередь они влияют на политические моменты: если не обеспечена прозрачность, появляется множество вопросов к системе и некий коридор для манипулирования, - рассуждает Мамаев. - Это в итоге приводит к массовому непониманию вопроса и к еще большему недоверию к чиновникам. Казалось бы, сделайте так, чтобы всем было понятно, как формируются ГОБМП и ОСМС и что в них входит. Обеспечьте прозрачность. Увы, не получается. Потому что эти вопросы не урегулированы на законодательном уровне. И это тянет за собой второй блок последствий, затрагивающих бюджет здравоохранения. Сколько денег идет на ГОБМП и ОСМС? Как бюджет влияет на вопрос доступности и напрямую на состояние здоровья, в том числе незастрахованных слоев населения? Почему одну услугу государство оплачивает, а другую нет? Должна быть понятная логика формирования этих пакетов.
- А разве сейчас она непонятна? ГОБМП - экстренная и первичная помощь, ОСМС - все остальное. Умирать тебя не оставят, а дальше уже плати...
- Опять же, что такое экстренная медпомощь? Как определить уровень ее срочности? Это принципиальные вещи, и они должны быть описаны в законе. Когда начинаешь задавать более детальные вопросы медработникам (а они лучше пациентов должны в этом разбираться), почему одна услуга входит в пакет ОСМС, а другую можно сделать только платно, они не знают, что ответить, говорят: мол, сказали, что в бюджете на все нет денег. Но ведь это не причина. Должны быть четкая приоритизация, понимание, обоснование.
- Минздраву выгодно такое положение вещей?
- Конечно. Когда система непрозрачна, сложно контролировать то, что происходит внутри нее. Я спрашивал, есть ли в плане законодательных работ на 2021-2022 годы решение вопросов, связанных с механизмами формирования пакетов ГОБМП и ОСМС. Мне сказали, что он потребует много времени и пока в повестке не стоит. Но это вопрос первоочередной важности! В Минздраве все время говорят: нужно обеспечить доступность медпомощи. Так давайте конкретизируем, какие именно услуги должны получать люди. Что им нужно в первую очередь. Это и есть приоритизация. Непонимание этих процессов приводит к отсутствию преемственности оказания медицинской помощи. Это хорошо иллюстрирует пример онкологии. Ее лечение покрывается за счет средств ГОБМП, вместе с тем очень важным в этой сфере является раннее выявление заболевания. Но сегодня 80 процентов скринингов доступны только для застрахованных граждан. Разве это логично? Должны быть определены принципы и критерии, по которым формируются правила игры. Не должно быть так: не вошла услуга в ГОБМП - скидываем ее в ОСМС. Или наоборот.
- И опять же: почему одна услуга вошла в страховой пакет, а другая нет?
- Вот именно. Если ту или иную услугу включили в страховой пакет, значит, обеспечили гарантию денежного потока. Кому? Многие медицинские процедуры, особенно высокотехнологичные, - это оборудование, расходные материалы, медицинские изделия и т. д. За каждым видом медпомощи есть определенные интересы. Если представители какой-то технологии заходят на казахстанский рынок, они хотят попасть в список госгарантий, что обеспечит гарантированный закуп этой технологии. Естественно, они будут делать все, чтобы в него попасть.
Но в Казахстане вопрос оценки медицинских технологий совершенно непрозрачен и, грубо говоря, проводится в трех кабинетах несколькими специалистами. А за границей этим занимаются независимые институты. Есть ли экономический эффект от технологии? Есть ли более дешевые аналоги? А может быть, использовать другой вариант? Когда нет ни поля, ни законодательства, регулирующего все эти моменты, возникает возможность для разного рода манипулирования.
- Кроме этого люди должны понимать, на что они имеют право, чтобы не было вопросов, за что мы платим деньги в Фонд медстрахования.
- Конечно, это очень важно. Если все понятно, отпадает множество вопросов, которые возникают и у врачей, и у пациентов. Это снимет напряжение в обществе. Я предлагаю создать единый электронный свод (назвать это можно как угодно), в котором бы были перечислены все медуслуги. Ты ищешь нужную и сразу видишь, что она входит в пакет ГОБМП, ОСМС или остается платной. То же самое и по лекарствам. Чтобы это понять сейчас, нужно очень долго разбираться. Как пример - стенды в поликлиниках, на которых очень мелким шрифтом перечислены эти услуги. Но разобрать, что там написано, практически невозможно.
Оксана АКУЛОВА
https://time.kz/articles/ukogo/2021/07/26/chtob-nikto-ne-dogadalsya
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alpha_portal 27.07.2021 в 18:23:49 # 782154