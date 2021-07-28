Эмиссия доллара для покрытия дефицита в США сказывается на всей мировой экономике - Путин

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danilov 28 Июля 2021 в 10:01:26
Путин отметил, что на всей мировой экономике сказывается эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в США. По его словам, уровень инфляции в этой стране превысил 5% при целевом показателе около 2%, США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%.
"И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция, - пояснил президент России. - Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты".
https://tass.ru/ekonomika/11996407
Комментарии, по рейтингу, по дате
Жалуется на пиндоскую экономику. Вообще трындец. Все хваленное перехваленное значит коту под хвост? Значит надо знать свое место.
Цитата: Konstant от 28.07.2021 05:39:57
А может начать свое развивать? А? Насыщатт внутренний рынок ? Закрыть вывоз особо важных продуктов бензина снизить налоги? Рынок внутренний огромный. И деньги в стране останеться. Во нет надо ж за рубеж продавать
А может начать свое развивать? А? Насыщатт внутренний рынок ? Закрыть вывоз особо важных продуктов бензина снизить налоги? Рынок внутренний огромный. И деньги в стране останеться. Во нет надо ж за рубеж продавать
Ничего из этого не получится . Санкции не дают. Надо с людьми дружить а не сраться как собака.
Цитата: bolatbol от 28.07.2021 06:29:11
Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.
Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.
Доллар никуда не денется, исторический факт.
Цитата: htmaker от 28.07.2021 06:32:18
Доллар никуда не денется, исторический факт.
Цитата: bolatbol от 28.07.2021 06:29:11
Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.
Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.
Доллар никуда не денется, исторический факт.
Так и империи существовали,а затем распадались.СШП не вечны - сдулись уже это агония.
Цитата: Walter от 28.07.2021 06:21:34
Ничего из этого не получится . Санкции не дают. Надо с людьми дружить а не сраться как собака.
Ничего из этого не получится . Санкции не дают. Надо с людьми дружить а не сраться как собака.
А вы на полном серьезе думаете, что санкции это результат того, что Россия с кем-то поругалась и не дружит? Наивный... с начала 90 пытались дружить и были в *опе. Пока не начали "собачиться" Россия на задворках была, теперь растет и экономически и политически, начали считаться... Но вам то этого не видно "вера не позволяет"...