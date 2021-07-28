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Экономика
Эмиссия доллара для покрытия дефицита в США сказывается на всей мировой экономике - Путин
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danilov 28 Июля 2021 в 10:01:26
Мировая экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам.

Путин отметил, что на всей мировой экономике сказывается эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в США. По его словам, уровень инфляции в этой стране превысил 5% при целевом показателе около 2%, США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%.

"И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция, - пояснил президент России. - Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты".

https://tass.ru/ekonomika/11996407
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 28.07.2021 в 11:39:57   # 782185
А может начать свое развивать? А? Насыщатт внутренний рынок ? Закрыть вывоз особо важных продуктов бензина снизить налоги? Рынок внутренний огромный. И деньги в стране останеться. Во нет надо ж за рубеж продавать
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  htmaker 28.07.2021 в 12:01:02   # 782186
Вот он парадокс, главный противник США жалуется что доллар инфлирует.
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  Walter 28.07.2021 в 12:20:11   # 782188
@имея в виду значимость американской [экономики]@
Жалуется на пиндоскую экономику. Вообще трындец. Все хваленное перехваленное значит коту под хвост? Значит надо знать свое место.
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  Walter 28.07.2021 в 12:21:34   # 782189
Цитата: Konstant от 28.07.2021 05:39:57
А может начать свое развивать? А? Насыщатт внутренний рынок ? Закрыть вывоз особо важных продуктов бензина снизить налоги? Рынок внутренний огромный. И деньги в стране останеться. Во нет надо ж за рубеж продавать

Ничего из этого не получится . Санкции не дают. Надо с людьми дружить а не сраться как собака.
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  bolatbol 28.07.2021 в 12:29:11   # 782192
Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.
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  htmaker 28.07.2021 в 12:32:18   # 782193
Цитата: bolatbol от 28.07.2021 06:29:11
Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.

Доллар никуда не денется, исторический факт.
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  Рамзес 28.07.2021 в 14:20:48   # 782199
Цитата: htmaker от 28.07.2021 06:32:18
Цитата: bolatbol от 28.07.2021 06:29:11
Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.

Доллар никуда не денется, исторический факт.

Так и империи существовали,а затем распадались.СШП не вечны - сдулись уже это агония.
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  GoodZone 28.07.2021 в 14:46:57   # 782200
Цитата: Walter от 28.07.2021 06:21:34

Ничего из этого не получится . Санкции не дают. Надо с людьми дружить а не сраться как собака.

А вы на полном серьезе думаете, что санкции это результат того, что Россия с кем-то поругалась и не дружит? Наивный... с начала 90 пытались дружить и были в *опе. Пока не начали "собачиться" Россия на задворках была, теперь растет и экономически и политически, начали считаться... Но вам то этого не видно "вера не позволяет"...
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