Эмиссия доллара для покрытия дефицита в США сказывается на всей мировой экономике - Путин

Он не жалуется, а нападает, играет на понижение стоимости валюты США. Кто не дурак, тот кинется сбрасывать доллары. Последние еще больше упадут в цене. Сброс станет лавинообразным, и под конец доллар будет стоить дешевле бумаги. Китай, если не успеет сбагрить ценные бумаги, так и останется с макулатурой. США напечатают сколько надо, рассчитаются по долгам и перейдут на новую валюту.