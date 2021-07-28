Начать строительство ТЭЦ в Кокшетау поручил Токаев

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danilov 28 Июля 2021 в 11:50:55
"Так получилось, что Кокшетау - единственный областной город, где нет своей ТЭЦ, а есть только котельные. Стоимость этого проекта несколько увеличилась - 240 миллиардов тенге. Мы рассчитывали на меньшую сумму, но коль скоро такое решение принимается, и оно будет облегчать жизнь жителей областного центра, надо его реализовать. Я думаю, что правительство доведет до конца данное решение", - поручил Глава государства.
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