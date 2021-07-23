Платить 42500 тенге оснований нет - Мырзахметов

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danilov 28 Июля 2021 в 20:32:18
"Что делать бизнесменам, чью деятельность прекращают или ограничивают из-за карантина. Какая будет помощь оказана? Будет ли она оказана со стороны государства бизнесу, который сейчас остро страдает. В Алматы этот вопрос очень остро стоит, сфера общепита, непонятно, кто будет компенсировать все те упущенные деньги, люди остаются без зарплаты. Сотрудникам кто будет возмещать деньги?" - поинтересовался журналист на брифинге в СЦК.
Аблай Мырзахметов ответил, что текущие ограничения для работы общепита нельзя назвать жесткими.
"Положительное (в последнем.- Прим.) постановление, особенно по Нур-Султану: кинотеатры и фитнес-центры были закрыты, а теперь в Ashyq со 2 августа эти виды деятельности, бильярдные и компьютерные клубы будут разрешены. (...)
Полностью локдауном то, что есть, назвать нельзя. Ограничения, безусловно, все-таки есть, но пока мы называем это ограничением выходного дня. Всем дается право работать по Ashyq, полной остановки нет. Согласен, что в выходные дни бизнес несет потери, но полностью назвать ЧС и локдауном - нет. Правовых оснований для выплаты 42 500 пока нет", - заявил он на брифинге.
Он еще раз отметил, что понимает ситуацию по потере доходов из-за ограничений, но "тем не менее пять бизнесмены дней работают".
"Мы договорились, что речь идет о неделе. Через неделю условия будут улучшаться лидерам Ashyq. Если ты бизнесмен, работаешь по Ashyq, то сможешь до полуночи работать...
Мы договорились, что это не долгосрочный тренд, что через неделю мы проанализируем, посмотрим возможность работы лидерам Ashyq и в выходные дни (работать), а к середине августа все-таки какие-то прогнозы есть. Если ситуация будет стабилизироваться, дальше будем двигаться. Поэтому пока таких вопросов не ставим. (...) Давайте неделю поработаем, мы мониторим ситуацию", - добавил он.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/platit-42500-tenge-osnovaniy-myirzahmetov-podderjke-biznesa-444338/
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