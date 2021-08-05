Власти Майами объявили о запуске собственной криптовалюты

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danilov 07 Августа 2021 в 00:50:34
Этот шаг, как считают руководители города, расширит их возможности по привлечению средств для финансирования инфраструктурных проектов и других программ. Майами станет первым городом с собственной криптовалютой.
Предполагается также финансировать деятельность различных организаций, городские мероприятия, содействовать общественным проектам. Все это должно содействовать развитию Майами в целом. Пользователи смогут получать вознаграждение в криптовалюте, а 30% с каждой "монеты" будут поступать в городскую казну.
В конце июля в интервью телеканалу Fox News мэр города Фрэнсис Суарес выразил убежденность в том, что с введением криптовалюты Майами сможет заработать "миллионы долларов".
https://tass.ru/ekonomika/12075959
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