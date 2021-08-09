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Гость 09 Августа 2021 в 12:02:29
Черта бедности. Можно ли быть довольным зарплатой в 40 тысяч тенге
Северный Казахстан. Город Мамлютка. На площади возле государственных символов женщины с ножами в руках выковыривают из-под плитки прорастающую траву. Их работа оценивается в сорок две с половиной тысячи тенге. Со всеми вычетами они получают еще меньше - порядка 37 000.
"Вот видите, травку рвем. Работа есть, только заработок маленький. Мы получаем 37 тысяч всего. То есть зарплата 42 500, оттуда высчитывают подоходный, пенсионные, на больничку, и получаем 37", - говорит одна из моих собеседниц.
"Хватает нам", - замечает ее коллега.
"Нам хватает, но, конечно, когда семья большая, то не хватает. А еще мы две недели на карантине были, потому что у нас сотрудница одна заболела коронавирусом. Но мы больничный не можем себе выбить. Вот такие дела", - говорит первая.
"А так насчет биржи (по всей видимости, речь о центре занятости) - ничего, хорошо, мы довольные, нас не обижают", - считает нужным пояснить вторая.
"Работа есть", - соглашается первая.
"Вы говорите, что вам хватает 37 тысяч. Но это, наверное, при условии, что есть какое-то хозяйство?" - предположил я.
"Да нет, мы вообще без хозяйства", - отвечает одна.
"У меня тоже хозяйства нет, я вдова, но у меня есть два сына, они мне помогают. А если бы у меня сыновей не было, то, конечно, 37 тысяч - нереально вообще, если только машина дров стоит 45 тысяч", - говорит другая.
Издалека доносится звонкий голос.
"Это наш начальник", - поясняют мои собеседницы и принимаются за работу. Подошедший строгий начальник призвал всех к порядку, поздоровался со мной и дальше отправился наводить рабочую дисциплину.
Одна из сотрудниц продолжала выковыривать траву из-под брусчатки, в этот момент к ней подбежал котенок, которого она тут же взяла на руки. Оказалось, это переселенка из Туркестанской области и в Мамлютке ее все устраивает.
А потом внезапно откуда-то появился мужчина и настойчиво поинтересовался у меня: "Вы кто?"
"Журналист. Снимаю репортаж про Мамлютку", - пояснил я.
"У вас ксива есть?" - уточнил он, и я тут же переспросил, потому что давно не слышал слово "ксива".
"Ну есть документы?" - выразился он более понятно.
Я удовлетворил его любопытство, и больше документы у меня никто не спрашивал.
Неподалеку от этого места есть магазин, судя по внешним признакам, он сохранился еще с советского периода. Заходим внутрь - и действительно, все очень похоже на ушедшую эпоху.
Магазин представляет собой два просторных этажа. На первом всякая всячина - от рыболовных снастей до картин, на втором - огромное количество самой разнообразной одежды и уголок с автозапчастями. И что удивительно, при такой внушительной площади - ни одного покупателя. В залах стоит тишина и какая-то сонная атмосфера.
"Сидим вот, охраняем вдвоем, - говорит мужчина, который владеет этим магазином вместе с супругой. - Раньше у нас самый большой магазин был в Мамлютке. Спад начался последние года три-четыре. Было время, могли даже сыну купить квартиру, а сейчас мы даже себя содержать не можем, такая продажа стала".
"Покупателей нет?" - уточняю я.
"Да, и их понять можно, они все на продукты питания тратят. К нам, если придут, даже кофточку за 2500 тенге могут на три месяца брать в долг. Уже идем на все, лишь бы выжить", - говорит он.
"И при этом содержите магазин, не закрываетесь?" - продолжаю я беседу.
"Ну пока нет, стараемся. Было время, у нас кочегар был свой, сейчас я зимой сам кочегарю. У нас был сторож, сейчас сторожа нет, везде камеры поставили. В каждом отделе у нас были продавцы, всего их пять было, сейчас остались я, жена и один продавец. Раньше магазин давал неплохую прибыль, а сейчас - все, просто у людей денег нет", - говорит мужчина.
Есть что сказать и хозяйке магазина, правда, сначала она засомневалась в целесообразности этого интервью.
"Смысл говорить? Все равно, если что-то скажешь, это уберут, вырежут. Понимаете, вот не нужны мы вообще никому", - говорит женщина.
"Элеватор, железная дорога, школа и больница, - перечисляет она места, где работают жители Мамлютки. - То есть у нас нет никакого производства, может быть, если бы какие-то субсидии давали, какая-то поддержка была, толчок, ведь у нас такие дорогие продукты, бутылка растительного масла стоит 790-1050 тенге, а ведь это основной продукт питания у людей.
Средний обычный рабочий в Мамлютке получает 40-60 тысяч тенге на руки. Вот, например, у нас элеваторские девчонки заходят, говорят: не могу сейчас отдать долг, потому что я получила 45 тысяч. Все очень дорого, а зарплаты мизерные. Поэтому здесь жить сложно. Сами посудите, как может прожить семья из четырех человек, где муж получает 55 тысяч и жена 45? Возможно, этого хватит на хлеб, масло растительное, сахар, муку, но овощей и фруктов на этом столе уже не будет, мне кажется", - рассуждает хозяйка магазина.
"Себя не боитесь снимать без маски?" - обращается ко мне хозяин, когда я собрался сделать селфи на фоне их пустого магазина.
"Я же здесь один", - растерялся я и на всякий случай потянулся в карман за маской.
"А меня ведь одного здесь оштрафовали. Внизу находился один, собирал тумбочку, ни продавца, никого не было, сотрудники полиции составили акт", - рассказал мужчина. Я сразу представил ситуацию, как он сидит в пустом магазине, в который за целый день так и не зашел ни один покупатель, вдруг врываются полицейские и штрафуют его как злостного нарушителя.
"Это хорошо еще, что я не как ИП, я 41 500 заплатил как продавец. А кто ИПшник, там вообще сумма 600 тысяч, что ли", - говорит хозяин магазина. С тех пор он всегда ходит в маске. Какая интересная цифра 41 500, подумал я, почти столько же составляет ежемесячная зарплата тех женщин, которые выковыривают траву из-под брусчатки на площади. Такой вот круговорот
Но вот на лестнице показались две фигуры.
"Покупатели", - оживились супруги. Как долго они их ждали. Я решил не мешать такому событию и удалился.
На следующий день я побывал еще в одном районном центре Северо-Казахстанской области, в поселке Явленка.
Здесь тоже есть магазин советского периода с интересной гравюрой на стене.
В магазине мы беседуем с местным жителем Павлом Тимофеевичем Тетериным, в следующем месяце ему будет 62 года.
"Мне осталось до пенсии 438 дней", - смеется мужчина. Пока же он работает сторожем. Основного заработка не хватает и приходиться браться за любую подработку.
"Ну что эти 40 тысяч (его зарплата)? Одни дрова стоят 50 тысяч за машину, а жить на что? Вообще нереально", - говорит Павел Тимофеевич. И ведь он, наверное, не один такой, предполагаю я.
"Вся Явленка такая, поэтому и все бегут по городам", - замечает мужчина.
Примерно через час я обнаружил этого трудягу в другой части поселка, где он был занят очередной подработкой - ремонтировал подъезд.
Возможно, кому-то в больших городах зарплаты в 37 и 40 тысяч тенге могут показаться чем-то нереальным, эти кто-то могут даже предположить, что получающие такие деньги люди находятся у самой черты бедности. Но оказалось, что это еще далеко не черта.
В местном центре занятости я увидел объявление, там говорилось, что черта бедности на третий квартал 2021 года составляет 24 185 тенге, а прожиточный минимум - 34 550.
https://tengrinews.kz/article/cherta-bednosti-li-dovolnyim-zarplatoy-40-tyisyach-tenge-1611/