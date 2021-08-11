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Экономика
По трюлику в месяц?
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danilov 11 Августа 2021 в 19:26:16
Сенат США проголосовал за очередной пакет в размере $3.5 трлн., который содержит деньги на образование, окружающую среду и уход за детьми.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/08/11/3-5-trillion-infrastructure-bill-senate-votes-start-work/5554660001/
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