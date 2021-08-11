Состояние 24 богатейших россиян превысило рублевые сбережения всего населения страны

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danilov 13 Августа 2021 в 08:40:13
За семь месяцев 2021 года 24 богатейших бизнесмена РФ разбогатели суммарно на 43,9 млрд долларов, подсчитал Bloomberg в очередном мировом рейтинге миллиардеров (BBI).
В общей сложности две дюжины россиян владеют активами на сумму 372,93 млрд долларов, или 27,194 триллиона рублей по текущему курсу.
Это больше, чем держит на рублевых счетах в российских банках все население страны - 25,667 трлн рублей, по данным ЦБ РФ на 1 июля.
При богатеющих миллиардерах Россия входит в топ-5 среди крупных экономик мира по падению общего благосостояния населения.
По итогам прошлого года 111,8 млн взрослых россиян обеднели суммарно на 338 млрд долларов и завершили год со средним благосостоянием в размере 27,162 тысячи долларов на человека, подсчитали аналитики Credit Suisse.
При этом подавляющее большинство российских граждан обладают активами на сумму в разы ниже, поскольку уровень неравенства в РФ - один из самых высоких в мире.
С коэффициентом Джинни 87,8 Россия опережает почти все страны Латинской Америки (кроме Бразилии - 88), большинство государств Африки (кроме ЮАР - 88), уступая лишь отдельным ближневосточным петрократиям (ОАЭ - 88,8, Бахрейн - 88,9) и излюбленным офшорам миллиардеров (Багамские острова - 91,2).
У половины населения России, по подсчетам Credit Suisse, суммарный объем активов не превышает сумму в 5431 доллар на человека. Это медианный уровень благосостояния, который по сравнению с прошлым годом сократился на 691 доллар, 11,2% - на столько обеднел среднестатистический россиянин за год пандемии.
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/sostoyanie-24-bogateyshikh-rossiyan-prevysilo-rublevye-sberezheniya-vsego-naseleniya-strany-1030675521
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