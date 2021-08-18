Китай купил крупнейшего в Британии производителя чипов

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danilov 18 Августа 2021 в 09:26:06
Китай оставил США без британских микросхем
Британский производитель полупроводников Newport Wafer Fab прекратил сотрудничество со своими клиентами из США, сообщает CNBC. Это решение было принято сразу после завершения сделки с китайской компанией Wingtech Technology, которая прибрала к рукам и саму Newport Wafer Fab, и все ее активы.
Крупные СМИ, в том числе CNBC и Nikkei Asian Review, называют Newport Wafer Fab крупнейшим в Великобритании производителем микросхем. В основном компания выпускает чипы для автомобильной промышленности. По данным Nikkei Asian Review, британские регуляторы полностью одобрили переход Newport Wafer Fab в собственность Wingtech Technology. Сумма сделки на момент публикации материала держалась в секрете. Компания приобрела 100-процентную долю в Newport Wafer Fab.
Среди клиентов британского чипмейкера была американская компания Ideal Semiconductor. После завершения сделки с китайской стороной Newport Wafer Fab уведомила ее о прекращении сотрудничества. Для Ideal Semiconductor это означает, что теперь ей придется искать нового производителя нужных ей микросхем, что будет не так-то просто сделать.
Разрыв контракта между Ideal Semiconductor и Newport Wafer Fab пришелся на не самый лучший период для отрасли. В настоящее время весь мир переживает нехватку микросхем. Производители не справляются с заказами, и дефицит ударил как по автомобильной промышленности, так и по смартфонам с видеокартами, попутно зацепив ряд других сфер.
По информации CNBC, то, как Newport Wafer Fab поступила со своим американским клиентом, идет вразрез с ранее озвученными планами. Представители компании заявляли, что сделка с китайцами никоим образом не повлияет на имеющиеся договоренности с клиентами.
Что побудило руководство Newport Wafer Fab нарушить собственное слово, остается неизвестным. Не исключено, что это может быть связано с торговой войной между США и Китаем, развязанной бывшим Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) еще в 2018 г.
https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-16_kitaj_kupil_krupnejshego
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