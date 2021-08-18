 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Китай купил крупнейшего в Британии производителя чипов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Августа 2021 в 09:26:06
Гигантский британский чипмейкер Newport Wafer Fab перешел в собственность китайского контрактного производителя смартфонов Wingtech. Он купил его через свою голландскую «дочку». Сразу после завершения сделки Newport Wafer Fab без объяснения причин разорвала все контракты с американскими клиентами, в том числе и с компанией Ideal Semiconductor.

Китай оставил США без британских микросхем

Британский производитель полупроводников Newport Wafer Fab прекратил сотрудничество со своими клиентами из США, сообщает CNBC. Это решение было принято сразу после завершения сделки с китайской компанией Wingtech Technology, которая прибрала к рукам и саму Newport Wafer Fab, и все ее активы.

Крупные СМИ, в том числе CNBC и Nikkei Asian Review, называют Newport Wafer Fab крупнейшим в Великобритании производителем микросхем. В основном компания выпускает чипы для автомобильной промышленности. По данным Nikkei Asian Review, британские регуляторы полностью одобрили переход Newport Wafer Fab в собственность Wingtech Technology. Сумма сделки на момент публикации материала держалась в секрете. Компания приобрела 100-процентную долю в Newport Wafer Fab.

Среди клиентов британского чипмейкера была американская компания Ideal Semiconductor. После завершения сделки с китайской стороной Newport Wafer Fab уведомила ее о прекращении сотрудничества. Для Ideal Semiconductor это означает, что теперь ей придется искать нового производителя нужных ей микросхем, что будет не так-то просто сделать.

Разрыв контракта между Ideal Semiconductor и Newport Wafer Fab пришелся на не самый лучший период для отрасли. В настоящее время весь мир переживает нехватку микросхем. Производители не справляются с заказами, и дефицит ударил как по автомобильной промышленности, так и по смартфонам с видеокартами, попутно зацепив ряд других сфер.

По информации CNBC, то, как Newport Wafer Fab поступила со своим американским клиентом, идет вразрез с ранее озвученными планами. Представители компании заявляли, что сделка с китайцами никоим образом не повлияет на имеющиеся договоренности с клиентами.

Что побудило руководство Newport Wafer Fab нарушить собственное слово, остается неизвестным. Не исключено, что это может быть связано с торговой войной между США и Китаем, развязанной бывшим Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) еще в 2018 г.

https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-16_kitaj_kupil_krupnejshego
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 18.08.2021 в 11:06:58   # 783240
Китайцы молодцы. Проучили тупых америкотов.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь