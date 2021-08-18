Крупнейший в мире пенсионный фонд заработал $112 млрд за полгода .

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RedFlag 18 Августа 2021 в 20:39:35
Прибыль Норвежского фонда национального благосостояния (Norges Bank Investment Management, NBIM) — крупнейшего в мире фонда с оборотом $1,4 трлн — за первое полугодие составила 990 млрд норвежских крон, или около $111,9 млрд. Год назад норвежский инвестфонд потерял $21 млрд, или 3,4% своих активов, за шесть месяцев в основном из-за обвала стоимости акций на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По состоянию на 30 июня 2021 года стоимость активов фонда составляла 11,6 трлн крон. Около 72,4% средств фонда было инвестировано в акции, 25,1% — в облигации , 2,4% — в недвижимость и 0,1% — в активы компаний, работающих в индустрии возобновляемых источников энергии.
Акции в портфеле фонда подорожали почти на 14%. NBIM владеет акциями в более чем 9 тыс. компаний из 69 стран, что составляет около 1,5% всех котируемых на бирже акций. «Вложения в акции внесли наибольший положительный вклад в рост прибыли в первом полугодии, особенно вложения в сектора энергетики и финансов. Инвестиции в энергетические компании принесли фонду 19,5%», — сообщил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.
Фонд сообщил о росте стоимости своих технологических активов на 16,8% за последние шесть месяцев. Среди IT-компаний в портфеле фонда доминируют американские технологические гиганты — Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.
Инвестиции в облигации и индустрию возобновляемых источников энергии обесценились в среднем на 2%, а вложения в недвижимость за шесть месяцев прибавили 4,6%.
Фонд был создан в 1990 году для инвестирования доходов Норвегии от продажи нефти и газа за рубежом. К концу 2020 года он продал все свои активы, связанные со сферой разведки и добычи нефти. Как сообщал Bloomberg заместитель главы фонда Тронд Гранде, стоимость нефтяного портфеля фонда в 2019 году составляла порядка $6 млрд.
В этом году фонд впервые инвестировал в индустрию возобновляемых источников энергии. Парламент Норвегии разрешил фонду инвестировать в этот класс активов еще в 2019 году. С тех пор фонд рассматривал привлекательные объекты для покупки. В апреле Суверенной фонд Норвегии купил 50%-ную долю в ветряной электростанции Borssele за €1,4 млрд (примерно 10,2 млрд датских крон). Это вторая по величине действующая морская ветровая электростанция в мире с установленной мощностью 752 МВт. Данный шаг стал первым расширением списка классов активов Норвежского фонда, который ранее был ограничен акциями, облигациями и недвижимостью.
https://quote.rbc.ru/news/article/611ccd499a794709399bb85f
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Цитата: shlenchak от 18.08.2021 17:05:25
Наши же инвесторы инвестируют в банки которые становятся банкротами((
Наши же инвесторы инвестируют в банки которые становятся банкротами((
И не известно существовал ли ранее этот банк