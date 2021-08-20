Toyota на 40% сократит выпуск машин в Японии из-за дефицита чипов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Vrangel 20 Августа 2021 в 07:19:41
Приостановка производства планируется на большинстве японских заводов корпорации и затронет некоторые наиболее продаваемые модели. К примеру, выпуск кроссовера RAV4 и седана Corolla прекратится на заводах вблизи главного офиса компании, расположенного в городе Тоёта в период с 1 по 17 сентября. В этот же период остановится сборка других популярных моделей - Camry и Lexus ES на соседнем заводе Tsutsumi.
Будет ли останавливаться производство в других странах, Toyota не уточняет.
Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства.
Комментарии, по рейтингу, по дате