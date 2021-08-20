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Экономика
Toyota на 40% сократит выпуск машин в Японии из-за дефицита чипов
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Vrangel 20 Августа 2021 в 07:19:41
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. предупредил, что в сентябре этого года сократит производство автомобилей на своих заводах в Японии на 40% из-за глобального дефицита полупроводников.

Приостановка производства планируется на большинстве японских заводов корпорации и затронет некоторые наиболее продаваемые модели. К примеру, выпуск кроссовера RAV4 и седана Corolla прекратится на заводах вблизи главного офиса компании, расположенного в городе Тоёта в период с 1 по 17 сентября. В этот же период остановится сборка других популярных моделей - Camry и Lexus ES на соседнем заводе Tsutsumi.

Будет ли останавливаться производство в других странах, Toyota не уточняет.

Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства.
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