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Экономика
Си Цзиньпин призвал регулировать сверхдоходы граждан и предприятий КНР на благо общества
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danilov 20 Августа 2021 в 13:13:19
ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость разумно регулировать сверхдоходы граждан и предприятий на благо всего китайского общества. Об этом в среду сообщила газета "Жэньминь жибао".

"Необходимо <...> рационально регулировать чрезмерно высокие доходы и побудить группы населения и предприятия с высокими доходами вносить больший вклад в общество", - цитирует газета китайского лидера, выступавшего накануне на 10-м собрании Центрального комитета по финансовым и экономическим вопросам КНР.

Си Цзиньпин также сказал, что при этом государство должно в соответствии с законом защитить легальные доходы граждан и предприятий.

По его словам, в финансовой сфере страна "должна следовать принципам рыночной экономики и верховенства закона, а также координировать предотвращение и урегулирование основных финансовых рисков".

По итогам 2020 года номинальный доход на душу населения в Китае вырос в годовом исчислении на 4,7% и составил 32 189 юаней (примерно $4 960).

https://tass.ru/ekonomika/12163433

Крупный бизнес в Китае мгновенно отреагировал на выступление Си Цзиньпина о регулировании сверхдоходов.
Интернет-гигант Tencent объявил сегодня, что выделит 50 миллиардов юаней (7,71 миллиарда долларов) на “специальный проект общего процветания” (共同富裕专项计划).
Без сомнения, другие крупные технологические компании последуют примеру Tencent.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 20.08.2021 в 14:21:47   # 783333
все верно иначе скоро планета разделится на 2 части , для богатых и остальных, средних не осталось
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