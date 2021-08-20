Си Цзиньпин призвал регулировать сверхдоходы граждан и предприятий КНР на благо общества

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danilov 20 Августа 2021 в 13:13:19
"Необходимо <...> рационально регулировать чрезмерно высокие доходы и побудить группы населения и предприятия с высокими доходами вносить больший вклад в общество", - цитирует газета китайского лидера, выступавшего накануне на 10-м собрании Центрального комитета по финансовым и экономическим вопросам КНР.
Си Цзиньпин также сказал, что при этом государство должно в соответствии с законом защитить легальные доходы граждан и предприятий.
По его словам, в финансовой сфере страна "должна следовать принципам рыночной экономики и верховенства закона, а также координировать предотвращение и урегулирование основных финансовых рисков".
По итогам 2020 года номинальный доход на душу населения в Китае вырос в годовом исчислении на 4,7% и составил 32 189 юаней (примерно $4 960).
https://tass.ru/ekonomika/12163433
Крупный бизнес в Китае мгновенно отреагировал на выступление Си Цзиньпина о регулировании сверхдоходов.
Интернет-гигант Tencent объявил сегодня, что выделит 50 миллиардов юаней (7,71 миллиарда долларов) на “специальный проект общего процветания” (共同富裕专项计划).
Без сомнения, другие крупные технологические компании последуют примеру Tencent.