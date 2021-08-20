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Экономика
Китай рекордно увеличил выпуск микросхем
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danilov 20 Августа 2021 в 15:01:08
За первые семь месяцев 2021 года Китай произвёл рекордное количество чипов – 203,6 миллиарда единиц, сообщил во вторник windowscentral.com.

Напомним, из-за санкций США китайские компании, прежде всего Huawei, столкнулись с ограничением доступа к американским технологиям и невозможностью закупать микросхемы у сторонних поставщиков.

Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства микроэлектронных компонентов в КНР составил 47,3%. Только в июле было выпущено 31,6 миллиарда чипов.

Как пишет на эту же тему South China Morning Post, производство микросхем – приоритетная задача для страны на фоне «обострившейся технологической войны с США». Промышленное производство товаров, используемых в вычислительной технике, телекоммуникациях и при выпуске электронных устройств, увеличилось за июль на 13%.

Стоит отметить, китайским компаниям потребовалось больше чипов не только из-за санкций США, но и из-за глобального дефицита микросхем.

Первоначально проблема заключалась во временной задержке поставок, так как заводы по производству микросхем закрылись в начале пандемии. После возвращения производства в норму был отмечен рост спроса на чипы из-за производства высокотехнологичных электромобилей, бума продаж телевизоров и компьютеров во время пандемии, запуска новых игровых консолей и мобильных телефонов с поддержкой 5G.
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