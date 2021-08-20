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Экономика
В долг на крипту
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danilov 20 Августа 2021 в 17:43:33
Опрос GamblersPick: США - 25% из опрошенных миллениалов покупают криптовалюту с использованием кредитных карт. Занимают в долг в банках и у родственников, чтобы пополнить свой существующий портфель.
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