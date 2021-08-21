Инфляция дельта

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danilov 21 Августа 2021 в 14:02:26
- инфляционное давление расширяется
- инфляционные ожидания среди корпоратов растут
- рост инфляции начинает волновать бедных и средний класс
- решение по сворачиванию стимулирования будет приниматься отдельно от решения по повышению ставки
- лучше начать сворачивание стимулирования как можно быстрее
- дельта может повлиять на решения по сворачиванию стимулирования и дкп
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 21.08.2021 в 15:38:54 # 783400
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