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Экономика
Инфляция дельта
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danilov 21 Августа 2021 в 14:02:26
Kaplan (ФРС):
- инфляционное давление расширяется
- инфляционные ожидания среди корпоратов растут
- рост инфляции начинает волновать бедных и средний класс
- решение по сворачиванию стимулирования будет приниматься отдельно от решения по повышению ставки
- лучше начать сворачивание стимулирования как можно быстрее
- дельта может повлиять на решения по сворачиванию стимулирования и дкп
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 21.08.2021 в 15:38:54   # 783400
"Мы не знаем что это такое! Но если бы мы даже знали: что это такое... Но к сожалению мы не знаем что это такое!"©
"Требуется пояснительная бригада"©
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  Zoggyla 21.08.2021 в 15:48:51   # 783401
Только социализм омега способен справиться с инфляцией дельта!
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  shlenchak 21.08.2021 в 16:02:02   # 783402
Короче как всегда, богатые станут богаче, а бедные ещё беднее
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