«Как кыргызы делают деньги на казахах?» Депутат сравнил цены на авиаперелеты

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Гость 21 Августа 2021 в 17:10:19
В своем посте в Facebook он сравнил цены на авиаперелеты из Бишкека и Алматы. Разница оказалась впечатляющей, не в пользу казахстанского мегаполиса.
«Как кыргызы делают деньги на казахах? Да очень просто - у них жизнь дешевле! Возьмите хотя бы такую важную вещь, как авиаперелеты. Сегодня улететь из Алматы в любую страну дешевле и удобнее через Бишкек! Судите сами: самый дешевый перелет Алматы-Стамбул-Алматы стоит 230 863 тенге. При этом дорога только в одну сторону займет… 1 ДЕНЬ 10 ЧАСОВ И 40 МИНУТ! А если лететь из Бишкека до Стамбула и обратно, то самый дешевый билет будет стоить 147 897 тенге, и дорога до Стамбула займет 5 ЧАСОВ 45 МИНУТ!», - пишет депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).
Что касается самого дешевого авиаперелета Алматы-Москва-Алматы, то, по расчетам бизнесмена, он будет стоить 364 827 тенге (лететь в одну сторону – 6 часов 30 минут), а билет Бишкек-Москва-Бишкек (4 часа 40 минут в одну сторону) обойдется в 213 302 тенге.
«И так - абсолютно по всем направлениям: в Дели, Нью-Йорк, Киев, Лондон, Абу-Даби, куда угодно, лететь лучше из Бишкека! Почему? кто мне ответит?», - задался он вопросом.
Он напомнил, что еще в сентябре 2019 года Президент был возмущен высокими ценами на авиабилеты в Казахстане.
«Много лет казахстанцы требуют ввести в Казахстане режим Открытого неба, чтобы иностранные компании составили наконец-то конкуренцию отечественным перевозчикам, но кое-кому это невыгодно! Вот и приходится всем нам – бизнесменам, студентам, туристам и командированным летать за границу окольными путями. А предприимчивые кыргызы делают на авиаперелетах с участием казахстанцев неплохой бизнес. Браво! Жарайсыңдар, соседи!», - заключил он.
https://ust-kamenogorsk.city/novosti-kazakhstana/12066/
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