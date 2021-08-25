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Экономика
Перестают верить в доллар
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danilov 25 Августа 2021 в 12:13:24
Процессы, происходящие в мировой финансовой системе, в частности усиление роли евро и юаня, уже начали подрывать главенствующую роль американской валюты. А «афганский» фактор рискует стать катализатором дальнейших процессов дедолларизации - Goldman.

О том, что доллар рискует уже в скором времени утратить статус мировой резервной валюты, предупреждали и эксперты JP Morgan.

Затяжное ослабление роли доллара демонстрируют данные о валютных резервах мировых ЦБ.

Нынешнее привилегированное положение доллар обрел благодаря мощи американской экономики, однако сейчас основной драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В эпицентре — Китай, за 70 лет увеличивший долю в мировом ВВП в 4 раза.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 25.08.2021 в 13:54:43   # 783530
Бывший председатель Goldman Sachs Asset Management и экс-министр финансов Великобритании Джим О'Нил заявил, что захват "Талибаном" (террористическая организация запрещена в России) Афганистана может угрожать обвалом доллара. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на статью в Project Syndicate, в которой О'Нил отметил, что подрывать главенствующую роль валюты США уже начали процессы в мировой финансовой системе, в том числе усиление роли юаня и евро. Катализатором дальнейшей дедолларизации может стать "афганский" фактор, считает эксперт.

Комментарий эксперта. Не увидел в статье предупреждения об обвале доллара. Сказано лишь, что предпосылки, определяющие его доминирующую роль в мировой финансовой системе, могут резко поменяться.

Но так ли это на практике? Как сказано в статье, основные потенциальные конкуренты доллара - это евро и юань. При этом признается, что негативное отношение Германии к выпуску общих долговых бумаг еврозоны препятствует быстрому росту доли евро. Но, если только по итогам сентябрьских выборов в ФРГ не будет сформировано "красно-зеленое" правительство (СДПГ-Зеленые-Левые, крайне маловероятный сценарий по текущим опросам), это негативное отношение сохранится. Что касается юаня, сдерживающие факторы включают как внутренние вопросы КНР (ограничения на операции по финансовому счету, рост нападок властей на частный бизнес в последние месяцы, что может снизить динамичность китайской экономики), так и внешнеполитическую проблематику (видя устойчивый тренд на ухудшение отношений КНР и Запада, фирмы третьих стран могут с осторожностью относиться к расширению расчетов в юанях ввиду перспективы вторичных санкций США в будущем).
целом, тем самым, обвала доллара ждать не приходится; возможное же сокращение его доли в глобальной финансовой системе будет слишком плавным, чтобы оказывать значимое влияние на краткосрочную динамику финансовых рынков.
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  Manitu 25.08.2021 в 15:21:51   # 783532
Опять тенге упадёт.
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  jumanjiqz 25.08.2021 в 19:57:16   # 783535
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