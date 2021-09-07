За "Ashyq" министр оплатил 5 млн тенге из своего кармана

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danilov 07 Сентября 2021 в 10:26:31
"На самом деле, все начиналось с профессионального интереса и любопытства. Создавали бесплатно, не до конца понимая, насколько масштабным станет проект, масштабирование проекта иногда росло в геометрической прогрессии", – говорит IT-архитектор Центра устойчивого развития Нур-Султана Виталий Пустовойтенко.
Специалист признался, что в ходе разработки возникали разные сложности, поскольку это была не его основная работа, а, скорее, хобби. А потому трудиться над ним приходилось вне работы.
Были, с его слов, и моменты, когда хотелось забросить разработку.
"Но министр верил в этот проект и его возможности с уникальным, как мне кажется, проектом – интеграция баз ПЦР всех лабораторий. По сути, централизация баз данных смогла сделать столь эффективным такое простое решение, как Ashyq. Такого во многих странах до сих пор нет!" – отметил Пустовойтенко.
Вскоре начались и финансовые трудности. Потому разработчикам пришлось обратиться за помощью к государству. Но там поначалу отказали.
"Со временем, когда начали уходить в минус (возникли затраты на хостинг, расходы на SMS с кодом авторизации, а процесс передачи на баланс государству бесплатно разработанной системы оказался не таким простым), поняли, что совсем бесплатно не получится и попросили помощь у министерства цифровизации на покрытие эксплуатационных расходов (расходов на содержание). К сожалению, сначала нам отказали, но позже оплатили деньги", – рассказал он.
Впервые "на бою" приложение протестировали в нескольких заведениях, чьи владельцы по достоинству оценили эту идею.
"Таким образом мы смогли показать его эффективность, выявляя людей с положительным ПЦР, которые пытались попасть в эти заведения", – сказал Пустовойтенко.
Специалист отметил, что проект выстоял благодаря солидному вложению главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.
"Как я понял, министр сам оплатил нам из своего кармана 5 млн тенге, что позволило приложению функционировать до момента, когда государство взяло его на баланс, а бизнесменам – работать с минимальными ограничениями", – отметил IT-архитектор Центра устойчивого развития Нур-Султана Виталий Пустовойтенко.
Напомним, проект Ashyq в Казахстане стартовал в феврале этого года – после того, как успешно была пройдена стадия "пилота".
Работает оно следующим образом. У каждого казахстанца имеется свой статус: "зеленый", "синий", "желтый" или "красный" – в зависимости от результатов ПЦР-теста на коронавирус. При входе в заведение посетителям необходимо отсканировать QR-код заведения – так будет зафиксировано посещение. При выходе требуется повторное сканирование.
Благодаря приложению многие объекты бизнеса смогли вернуться к работе, однако некоторые остались недовольны нововведением и отказались с ним сотрудничать.
На данный момент приложение официально передано государству.
https://www.nur.kz/society/1930570-ministr-iz-svoego-karmana-oplatil-5-mln-tenge-razrabotchik-ashyq-o-tom-za-chey-schet-sozdavalos-prilozhenie/
Комментарии, по рейтингу, по дате
У каждого казахстанца имеется свой статус: "зеленый", "синий", "желтый" или "красный"
Общество без цветовой дифференциации Ashyq обречено на вымирание.