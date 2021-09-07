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Экономика
Европейские цены на электроэнергию бьют рекорды
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danilov 07 Сентября 2021 в 10:31:36
"Быстрее, выше, сильнее и вместе" – скорректированный олимпийский девиз прекрасно описывает текущую ситуацию на европейском рынке электроэнергии. Спотовые цены на сутки вперед на европейской бирже электроэнергии EPEX SPOT достигли рекордных трехзначных значений и составляют ~130 евро/МВт*ч.



EPEX SPOT формирует цены на рынках электроэнергии на сутки вперед в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии,Люксембурге, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Швейцарии.

Великобритания установила рекордный максимум в 225 фунтов стерлингов/МВт*ч, вдвое больше, чем у соседей по ЕС, с вечерним пиком (19-30 – 20-00) выше 620.

В ФРГ цены пробили среднегодовой максимум 2008 года, как и во Франции.



Ещё выше цены в Испании ~140 евро/МВт*ч из-за проблем с поставками алжирского газа. Уже в августе среднегодовые цены на эл/энергию превышали прошлогодние в 2.5 раза, но в сентябре этот разрыв будет ещё больше.



https://www.epexspot.com/en
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 07.09.2021 в 13:24:54   # 784076
Ну и где причина этого праздника энергетиков?
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  андремас 07.09.2021 в 14:00:36   # 784078
Цитата: Zoggyla от 07.09.2021 07:24:54
Ну и где причина этого праздника энергетиков?


Цена на газ и.... зелёная энергетика!)
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  андремас 07.09.2021 в 14:03:23   # 784079

7 февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м
Было в 20м.
Стало в 21м
Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, превысила 650 долларов за тысячу кубометров.

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