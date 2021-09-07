Европейские цены на электроэнергию бьют рекорды

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danilov 07 Сентября 2021 в 10:31:36
EPEX SPOT формирует цены на рынках электроэнергии на сутки вперед в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии,Люксембурге, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Швейцарии.
Великобритания установила рекордный максимум в 225 фунтов стерлингов/МВт*ч, вдвое больше, чем у соседей по ЕС, с вечерним пиком (19-30 – 20-00) выше 620.
В ФРГ цены пробили среднегодовой максимум 2008 года, как и во Франции.
Ещё выше цены в Испании ~140 евро/МВт*ч из-за проблем с поставками алжирского газа. Уже в августе среднегодовые цены на эл/энергию превышали прошлогодние в 2.5 раза, но в сентябре этот разрыв будет ещё больше.
https://www.epexspot.com/en
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 07.09.2021 07:24:54
Ну и где причина этого праздника энергетиков?
Ну и где причина этого праздника энергетиков?
Цена на газ и.... зелёная энергетика!)
7 февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м
Было в 20м.
Стало в 21м
Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, превысила 650 долларов за тысячу кубометров.