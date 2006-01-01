Китай в сентябре

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danilov 07 Сентября 2021 в 14:52:04
▪️ Продажи грузовиков в августе продолжили падение и сократились на 50% от показателя августа 2020 года.
▪️ безвозратные кредиты в секторе недвижимости, который в течение многих лет являлся основой роста второй по величине экономики мира, выросли на 30% в пяти крупнейших банках до 15 млрд долларов за первые шесть месяцев года.
▪️ безвозратные ссуды в Ping An Bank утроились, а ссуды в Bank of Shanghai выросли на 26%.
▪️ Го Шуцин, партийный глава Народного банка и председатель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, назвал сектор недвижимости самым большим риском для финансовой системы Китая. По его словам, доля ссуд на недвижимость, включая ипотеку, составила 39% от общей суммы непогашенных ссуд, или 70 трлн юаней (около 10 трлн долл).
▪️ По данным государственного издания People's Court Daily, в этом году 230 застройщиков вышли из бизнеса, что на 10% больше, чем в прошлом году.
▪️ Evergrande, лидер китайского сектора недвижимости с заемными средствами, предупредил в прошлом месяце, что может не погасить свой долг, если не сможет привлечь новых инвесторов или продать активы. Компания, общая задолженность которой составляет почти 305 миллиардов долларов, была вынуждена приостановить некоторые проекты из-за неплатежей поставщикам и подрядчикам.
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