10 казахстанских торговых сетей завышали цены на продовольственные товары

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danilov 07 Сентября 2021 в 17:35:54
Среди них: ТОО «Фиркан», ТОО «Грамад Ретейл», ТОО «Магнум Кэш энд Керри» (ВКО), ТОО «Ярмарка», ТОО «Идеал Маркет» (Атырауская область), ТОО «Дина Маркет», ТОО «Идеал Маркет»(ЗКО), ТОО «Дина Маркет», ТОО «Анвар» (Актюбинская область).
Крупнейшая республиканская сеть Магнум приняло на себя обязательство снизить торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары с 15 до 10%.
В агентстве с представителями ассоциаций и крупнейших производителей продовольственных товаров достигнута договоренность об отсутствии причин для роста цен до конца этого года, за исключением куриных яиц, цены на которые после межсезонья вернуться на уровень начала года.
Производители и переработчики сельхозпродукции просят содействие в решении некоторых проблем, как выделение оборотных средств на закуп сырья и кормов нового урожая по действующим низким ценам, что позволит избежать увеличение затрат в течение года.
Общая сумма необходимого финансирования, по представленным данным производителей составляет 212,3 млрд тенге. Из них для закупа подсолнечника —27 млрд тенге, сахарной свеклы — 6 млрд тенге, сахарного тростника — 8 млрд тенге, гречихи — 9 млрд тенге, для птицефабрик — 162,3 млрд тенге, яичное направление — 96,3 млрд тенге.
https://newtimes.kz/obshchestvo/135931-10-kazakhstanskikh-torgovykh-setei-zavyshali-tseny-na-prodovolstvennye-tovary
Комментарии, по рейтингу, по дате
А не, Нае.....
Просто ценовой сговор.