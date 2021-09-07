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Экономика
10 казахстанских торговых сетей завышали цены на продовольственные товары
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danilov 07 Сентября 2021 в 17:35:54
В агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что по признакам ценовых сговоров и злоупотребления доминирующим положением приняты меры реагирования в отношении 10 торговых сетей, передает ИА «NewTimes.kz».

Среди них: ТОО «Фиркан», ТОО «Грамад Ретейл», ТОО «Магнум Кэш энд Керри» (ВКО), ТОО «Ярмарка», ТОО «Идеал Маркет» (Атырауская область), ТОО «Дина Маркет», ТОО «Идеал Маркет»(ЗКО), ТОО «Дина Маркет», ТОО «Анвар» (Актюбинская область).

Крупнейшая республиканская сеть Магнум приняло на себя обязательство снизить торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары с 15 до 10%.

В агентстве с представителями ассоциаций и крупнейших производителей продовольственных товаров достигнута договоренность об отсутствии причин для роста цен до конца этого года, за исключением куриных яиц, цены на которые после межсезонья вернуться на уровень начала года.

Производители и переработчики сельхозпродукции просят содействие в решении некоторых проблем, как выделение оборотных средств на закуп сырья и кормов нового урожая по действующим низким ценам, что позволит избежать увеличение затрат в течение года.

Общая сумма необходимого финансирования, по представленным данным производителей составляет 212,3 млрд тенге. Из них для закупа подсолнечника —27 млрд тенге, сахарной свеклы — 6 млрд тенге, сахарного тростника — 8 млрд тенге, гречихи — 9 млрд тенге, для птицефабрик — 162,3 млрд тенге, яичное направление — 96,3 млрд тенге.

https://newtimes.kz/obshchestvo/135931-10-kazakhstanskikh-torgovykh-setei-zavyshali-tseny-na-prodovolstvennye-tovary
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 07.09.2021 в 17:56:38   # 784080
Да кто бы сомневался!
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  Konstant 07.09.2021 в 18:59:26   # 784082
С языка снял...кто бы сомневался
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  андремас 07.09.2021 в 20:34:19   # 784085
Рыночные отношения, говорили они, невидимая рука отрегулирует цены, рыночная цена самая справедливая..

А не, Нае.....

Просто ценовой сговор.
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  Skype 07.09.2021 в 21:00:23   # 784087
Купите сами и торгуйте с минимальной наценкой, кто не даёт?? А если им государство даёт льготы, то тогда имеет право требовать, если нет то лесом. При строительстве таких объектов выдавая земельный участок, нужно сразу оговаривать условия, что социальные товары имеет маржу 10-20 процентов, а потом и требовать. А так как таких условий нет, то требования их не законны
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