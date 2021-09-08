FT: Россия - крупнейший в мире экспортер пшеницы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Сентября 2021 в 11:35:48
Пшеничная игла?
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 08.09.2021 в 14:17:30 # 784118
Экспорт пшеницы - это уровень 19 века.
Хотя бы муку или макароны экспортировали.
Попробую угадать, кто покупает пшеницу?
Турция!
Делает из нее макароны и кормит пол Европы.
Вот что мешает России это делать самой?
Цитата: KapitanNemo от 08.09.2021 08:17:30
Основной экспортный продукт Российской империи тоже была пшеница.
Экспорт пшеницы - это уровень 19 века.
Хотя бы муку или макароны экспортировали.
Попробую угадать, кто покупает пшеницу?
Турция!
Делает из нее макароны и кормит пол Европы.
Вот что мешает России это делать самой?
Основной экспортный продукт Российской империи тоже была пшеница.
Экспорт пшеницы - это уровень 19 века.
Хотя бы муку или макароны экспортировали.
Попробую угадать, кто покупает пшеницу?
Турция!
Делает из нее макароны и кормит пол Европы.
Вот что мешает России это делать самой?
санкции мешают,, а турция посредник обходчик