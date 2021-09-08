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Экономика
FT: Россия - крупнейший в мире экспортер пшеницы
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danilov 08 Сентября 2021 в 11:35:48


Пшеничная игла?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 08.09.2021 в 14:17:30   # 784118
Основной экспортный продукт Российской империи тоже была пшеница.

Экспорт пшеницы - это уровень 19 века.
Хотя бы муку или макароны экспортировали.

Попробую угадать, кто покупает пшеницу?
Турция!
Делает из нее макароны и кормит пол Европы.

Вот что мешает России это делать самой?
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  гримм 08.09.2021 в 15:08:48   # 784124
Цитата: KapitanNemo от 08.09.2021 08:17:30
Основной экспортный продукт Российской империи тоже была пшеница.

Экспорт пшеницы - это уровень 19 века.
Хотя бы муку или макароны экспортировали.

Попробую угадать, кто покупает пшеницу?
Турция!
Делает из нее макароны и кормит пол Европы.

Вот что мешает России это делать самой?


санкции мешают,, а турция посредник обходчик
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