FT: Россия - крупнейший в мире экспортер пшеницы

Основной экспортный продукт Российской империи тоже была пшеница.Экспорт пшеницы - это уровень 19 века.Хотя бы муку или макароны экспортировали.Попробую угадать, кто покупает пшеницу?Турция!Делает из нее макароны и кормит пол Европы.Вот что мешает России это делать самой?