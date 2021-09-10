Стоимость жилья в Казахстане превышает затраты на его постройку почти в три раза

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Гость 10 Сентября 2021 в 21:17:04
Рост цен на строительные материалы в Казахстане слабо влияет на конечную стоимость жилья.
Жуман Кииков 7 сентября, 2021
За последние полгода казахстанцы наблюдают значительный рост цен на недвижимость. Строители оправдывают это увеличившейся стоимостью строительных материалов. Экономисты же считают, что стоимость квадратного метра искусственно завышена. Редакция Liter.kz решила разобраться, как формируется цена на жилье и сколько стоит построить квадратный метр.
«Строители продолжают говорить о росте себестоимости строительства, в том числе из-за роста цен на металлы. Как нам кажется, это очередная попытка строителей и их лоббистов посеять нам в голову данный тезис, чтобы получить государственную помощь», – считают эксперты Risk Takers.
По их словам, строители пользуются сложившейся ситуацией, чтобы заработать.
«По итогам июля стоимость квадратного метра на новое жилье составила 339,9 тысячи тенге — это при себестоимости 125 тысяч тенге. Это значит, что отношение стоимости к себестоимости вновь выросла до более чем в 2,7 раза, что говорит о том, что строители в последние годы повышали свою прибыль», – сообщили специалисты.
Рост цен на рынке недвижимости сильно опережает рост стоимости строительных материалов.
В Агентстве по защите и развитию конкуренции тоже заявили, что сначала взлетели цены на жилье. В ведомстве беспокоятся, что ситуация с массовыми тратами пенсионных отчислений на покупку недвижимости повторится. Именно рост цен на квадратный метр и запустил тренд на… повышение стоимости строительных материалов.
«Разрешение на перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья не должно стать трендом к повышению цен для застройщиков. Первоначальное повышение стоимости жилья вызвало рост стоимости стройматериалов, образовав последовательную цепочку», — рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.
О признаках ценового сговора сообщалось еще в июньском отчете агентства. Тогда обещали взять ситуацию под жесткий контроль.
В Казахском научно-исследовательском и проектном институте строительства и архитектуры подтвердили информацию о резком повышении цен на материалы. Однако самые высокие показатели по росту оказались на уровне 30-35% с начала года.
«По результатам мониторинга цен на строительные материалы с начала 2021 года установлено, что резко увеличилась стоимость металлопроката, в том числе арматуры. Она поднялась в цене на 30%. В связи с этим повысились цены на железобетонные изделия – на 10%. С начала 2021 года также повышаются цены на утеплитель, кабель и кирпич. Рост цен на эти материалы превысил 30%», – рассказали в КазНИИСА.
И если цены на строительные материалы действительно выросли, то их влияние на стоимость строительства квадратного метра оправдана. Вот только она составляет гораздо меньшую долю в цене за жилье.
«Сегодня себестоимость квадратного метра в среднем составляет 322 тысячи тенге. Это вместе с расходами управляющей компании — маркетинг, бонусы продавца, маркетинговые исследования. Сюда же входит содержание проектной группы, то есть инженеров, менеджеров, а также расходы на проектные работы – экспертиза, покупка земли, эскизы», – рассказал председатель Союза строителей Талгат Ергалиев.
Эксперт отмечает, что в прошлом году средняя себестоимость квадратного метра составляла 230 тысячи тенге. За этот год все цены в строительной сфере резко поднялись, а поэтому строительство в целом подорожало почти на 38-40%. При современных стандартах возведения зданий потребление арматуры повысилось до 30%-40%.
Получается, что из 320 тысяч тенге за квадратный метр только 125 тысяч уходит на само строительство. Оставшиеся 195 тысяч тенге уходят на расходы управляющей компании. Правильнее будет сказать, что именно их аппетиты и влияют на повышение стоимости жилья.
https://liter.kz/stoimost-zhilya-prevyshaet-zatraty-na-ego-postroyku-pochti-v-tri-raza/
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