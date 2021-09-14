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Страны ООН выделят более миллиарда долларов Афганистану
Государства - члены Организации Объединенных Наций (ООН) пообещали выделить Афганистану более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, передает Reuters.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил финансовую поддержку Афганистана: по итогам международной конференции в Женеве доноры пообещали выделить на нужды афганцев более миллиарда долларов, почти в два раза больше, чем запросили в ООН.
Дебилы. На всякие реформы и суды всякую херню ведь выделят. Ни одна страна запада не выделяет деньги на производство. Только на реформы. Ни один либерал не ходит на субботник. Только стоит с надписями на английском для отчета