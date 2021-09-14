ФРС прекращает публикацию оперативных данных по состоянию американской экономики

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danilov 14 Сентября 2021 в 11:42:01
Так, в письме американскому Конгрессу министр финансов страны Джанет Йеллен несколько дней назад констатировала: «Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства».
В переводе с их бюрократического новояза на нормальный русский это означает две неизбежные перспективы. Во-первых, имеющиеся в распоряжении американского правительства деньги точно закончатся в течение ближайших трех недель. Желают конгрессмены или нет, но дальше им придется санкционировать повышение планки государственного долга с нынешних 28,7 трлн долларов до «очень сильно вверх».
Во-вторых, так как американская экономика продолжает оставаться одним из ключевых сегментов общемировой, а новые займы все меньше размываются на иностранных заемщиков, доля которых в общем объеме госдолга США ужалась до 26,6% (самый низкий показатель с 2008 года!), то этот процесс вызовет ускорение инфляции не только внутри американских рынков, но и неизбежно приведет к аналогичному результату на общемировых, включая Россию. А это цены на стройматериалы, жилье, автомобили, бензин, овощи, фрукты, мясо, рыбу, масло и так далее, – по полной.
Нельзя сказать, что заболела американская экономика только вчера. Не по средствам американцы жили еще с начала 80-х годов ХХ века. Но если на проедание 2 трлн долларов в тот период у них ушло 6 лет (госдолг США в 1986 году – 2 трлн, в 1992 – 4 трлн.), то всего лишь за 8 месяцев 2021 года размер государственного долга Америки подскочил на 1,3 трлн!
А самое главное, что объем операций REPO (кратковременного «перехватывания» на рынке банками свободных денег в режиме «овернайт» для оперативного закрытия дыр в собственной ликвидности) в финансовом секторе Америки поднялся с 40-60 млрд долларов в 2010 году до более чем 500 млрд уже на начало 2020 года. Причем, если раньше коммерческие банки «по-быстрому одалживались» только друг у друга, то после кризиса 2007-2008 годов Федеральная Резервная Система начала проводить сделки REPO напрямую.
И вот сейчас глава ФРС Джером Пауэлл объявил две громкие новости.
Первая – ФРС кардинально меняет правила своей программы ERLP (Emergency REPO Loan Program). В ее новой редакции термин REPO сохраняется, только вместо режима «овернайт» (короткий кредит на одну ночь или одни сутки), банки «короткие деньги» станут получать уже на 30-60 дней. Формально – не все, а только системообразующие, но зато без предоставления залога, так как к их категории относятся конторы «слишком больше, чтобы упасть». И, да, за пользование «новым REPO» ФРС с них не предполагает брать плату.
Также важным является тот факт, что ФРС в дальнейшем собирается сама решать, соблюдать ли ими установленную планку в 500 млрд долларов суммарного объема выдаваемых «кредитов на одну ночь», или превышать ее «коль такое покажется необходимым». Это значит, что реальный размер общей задолженности американской банковско-финансовой системы США определенно превышает официальную цифру в 28,7 трлн. Нельзя исключать, что скрытая часть «кредитов на ночь своим» перевалит за 1 трлн долларов уже к концу текущего года.
Чем это все закончится для экономики, даже такой огромной, как американская, руководство ФРС явно понимает. Как и то, что управление процессом с их стороны утрачивается. Деньги из воздуха они печатают не потому, что могут, а потому что, не в состоянии остановиться. Если приток дутых денег прекратить, американская экономика, как карета из сказки, немедленно «превратится в тыкву». Впрочем, процесс ее деградации уже принял необратимый характер.
Вторая новость от ФРС еще интереснее.
Чтобы хоть как-то задержать начало возникновения «паники», которая ее окончательно убьет, Пауэлл объявил о том, что теперь ФРС прекращает публиковать данные по состоянию американского ВВП. Формально – по причине «сложности вычисления ВВП по обновлённой методике в связи с наличием новых высоковолатильных переменных в нашей модели». Фактически – ввиду явной чрезмерности доли биржевых показателей, которые отражают что угодно, кроме действительной экономики.
Иными словами, что минфин, что долларовый печатный станок, констатировали одну и ту же мысль. В США началось страшное – американский экономический бассейн переполнился. Вливаемые в него деньги ФРС разгоняют инфляцию, которая становится неконтролируемой. Вопрос даже не в том, что она уже достигла 5,4% - самого высокого уровня за прошедшие 13 лет. Хуже, что за 3,2 процентных пункта, то есть вдвое, она подскочила буквально за полтора года. Тем самым более чем наглядно подтверждая вывод про бассейн.
А самое плохое, что все имеющиеся механизмы по ее сдерживанию перестали работать. Ставка ФРС уже находится «на нулевой отметке» (0 – 0,25% годовых), делая деньги фактически бесплатными. Понижать ее дальше некуда. По правилам ее следует откручивать в обратную сторону. В идеале – до 4-5% годовых. Но сделать это невозможно ввиду тотальной убыточности американской экономики в целом и неподъемности обслуживания уже накопленного долга.
Тут ведь как. ВВП США по итогам 2019 года составлял 23,165 трлн долларов. В течение 2020 года, якобы для спасения экономики от экономических последствий эпидемии коронавируса, ФРС «напечатал» 9 трлн долларов, но по итогам года ВВП достиг лишь 27,5 трлн. долл. То есть вырос всего на 4,3 трлн, а остальные 4,665 трлн куда делись?
Они пошли на покрытие текущих убытков. Следовательно, текущая убыточность экономики США уже составляет 20,13%. Если по той же методике посчитать ранее произведенные программы QE, то легко увидеть, что в 2008-2009 годах таким образом вычисленный показатель убыточности не превышал 3-4%. Выходит, за десятилетие убыточность Соединенных Штатов подскочила примерно в 5-7 раз.
Так что внезапное желание ФРС перестать показывать окружающим цифры текущего состояния экономики США (а тут еще Афганистан) совершенно понятно. Только не торопитесь радоваться. Как бы там ни было, Америка по-прежнему формирует 31,1% совокупной мировой экономики, в долларах осуществляется примерно 40% международных расчетов и номинировано до 60% всех активов на планете. Поэтому США не утонут тихо. «Отдачей» накроет всех.
Михаил Хазин