BBG: жрачка - самая дорогая за 60 лет

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danilov 16 Сентября 2021 в 17:04:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теперь по графику. В 1970 в США было трудно. Нефть подорожала, еда тоже, зарплаты низкие, безработица. Экономика была задушена гонкой вооружений с СССР. Поэтому президент Никсон полетел к Брежневу договариваться о контроле и сокращении оружия по договору СНВ-2. Леонид Ильич был добрый малый, подмахнул подпись и крепко поцеловал Никсона. США получили шанс продолжить существование.
В 1985 к власти пришел Горбачев. Решил дружить со врагами, друзей бросить. Подарил Восточную Европу Западу, похерил поддержку Кубы, Вьетнама, Йемена, Ливии, Египта, Сирии, Афганистана, КНДР, Ирака, Эфиопии. Открыл рынок сбыта западной продукции и в США настали десятилетия благополучия. Длились они до 2008 года, когда тихий Путин вдруг выступил с мюнхенской речью, объявив всем о конце гегемонии США. С тех пор белый пушной зверек все ближе и ближе подкрадывается к Западу.
KapitanNemo 16.09.2021 в 21:45:54 # 784406
Однако предел насыщяемости достиг пика. Кредиты поглащают все доходы.
Люди живут в основном в ноль, что заработали, то и потратили.