Цены на куриные яйца стремительно растут

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danilov 23 Сентября 2021 в 16:36:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: неаполь от 23.09.2021 12:55:44Перестройка, гласность, ускорение?
Соляра подорожала, свойственно сейчас всё подорожает.Походу дифицит всего у нас делать это обыденное дело, так проще цены задирать. Все поссоветские страны идут по стопам М.С Горбачева. Политика не меняется!
Соляра подорожала, свойственно сейчас всё подорожает.Походу дифицит всего у нас делать это обыденное дело, так проще цены задирать. Все поссоветские страны идут по стопам М.С Горбачева. Политика не меняется!
Цитата: Эндрю от 23.09.2021 13:48:05Китайские походу!!!
Дорогие и почему то горькие попадаются
Дорогие и почему то горькие попадаются