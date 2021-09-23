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Экономика
Цены на куриные яйца стремительно растут
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danilov 23 Сентября 2021 в 16:36:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  неаполь 23.09.2021 в 18:55:44   # 784691
Соляра подорожала, свойственно сейчас всё подорожает.Походу дифицит всего у нас делать это обыденное дело, так проще цены задирать. Все поссоветские страны идут по стопам М.С Горбачева. Политика не меняется!
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  Zoggyla 23.09.2021 в 19:31:00   # 784693
Цитата: неаполь от 23.09.2021 12:55:44
Соляра подорожала, свойственно сейчас всё подорожает.Походу дифицит всего у нас делать это обыденное дело, так проще цены задирать. Все поссоветские страны идут по стопам М.С Горбачева. Политика не меняется!
Перестройка, гласность, ускорение?
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  Эндрю 23.09.2021 в 19:48:05   # 784695
Дорогие и почему то горькие попадаются
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  неаполь 23.09.2021 в 22:14:39   # 784702
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