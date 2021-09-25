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Экономика
Стоимость жилья будет ежегодно расти на 10% - 15%
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danilov 25 Сентября 2021 в 10:29:38
О механизме вычисления роста цен на жилье в Казахстане рассказал глава Союза строителей РК Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно смело говорить о том, что стоимость строительства жилья будет ежегодно расти на 10% - 15%. Это минимум. Если вы укажите эти проценты, вы никогда не ошибетесь. Рост идет каждой весной. Как только начинается весна, теплеет, начинаются отделочные работы. Зимой такого сильного разгона не добьешься, как в теплое время», - сказал Талгат Ергалиев на заседании Союза строителей.

«Как только начинается лето, стартует запуск продаж строительных материалов, цены на них начинают расти, соответственно растут и цены на квадратный метр жилья», - добавил спикер.

Ранее, Т. Ергалиев спрогнозировал рост цен на жилье весной 2022 года.

https://www.inform.kz/ru/stoimost-zhil-ya-budet-ezhegodno-rasti-na-10-15-talgat-ergaliev_a3840688

«Если само строительство подорожало на 35% - 40%, а стоимость квадратного метра подорожала всего на 15%, значит, завтра мы ожидаем рост цен. Строители коммерческого жилья не могут в одночасье поднять цену, они будут ее поднимать потихоньку. К весне 2022 года мы ожидаем рост цен примерно на 20% - 30%. И это не просто анализ конкретно этого года, это анализ всего периода строительства», - рассказал глава Союза строителей Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 25.09.2021 в 10:57:14   # 784750
да будет расти....До того как СШП не захочет хлопнуть лишнюю бумагу.
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  bolatbol 25.09.2021 в 12:25:08   # 784755
Коробка спичек стоила в Союзе 1 коп с 1961 по 1991 г.
Для производства в лесу рубили деревья, очищали от сучьев, грузили на лесовозы, везли на станцию и перегружали на склады, потом в вагоны. Везли на завод, там пилили на доски, щепу, делали заготовки, обмакивали в серу, делали коробки, закладывали по 50-60 штук, упаковывали и грузили в вагоны. Потом отправляли во Владивосток, Среднюю Азию, Калининград. Развозили по магазинам, и каждый покупатель мог купить коробок за 1 коп.
Все эти лесорубы, водители, 1000 работников завода, железнодорожники, продавцы получали доход с этих спичек, отдыхали по дешевым путевкам в Сочи, получали премии, квартиры.
Продавцы газ.воды по 3 коп за лето зарабатывали на машину. Никакой инфляции в течение 30 лет, по 1-3 коп за единицу товара зарабатывали достойную зарплату.
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  DITRX 25.09.2021 в 14:21:38   # 784760
Как говорил один умный человек покупать квартиру стоит если она окупиться через 10 лет. Сейчас окупаемость квартиры 20-25 лет. Да и согласно статистике за 2020 год Казахстанцы стали 53% зарплаты тратить на еду. На еду они стали много тратить не из за того что есть стали больше кушать а из за того что сжимать поеса уже не откуда. Все дорожает а зарплата та же.
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  Dimmon 25.09.2021 в 14:34:14   # 784761
Quote:
глава Союза строителей
в данном случае заинтересованное лицо, не верю
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  Dimmon 25.09.2021 в 14:36:06   # 784762
Quote:
bolatbol 25.09.2021 в 12:25:08 # 784755

это благодаря коллективному разуму и плановой экономики, увы общество оказалось не готово
социализм реален только в высшей фазе развития общества
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  shlenchak 25.09.2021 в 15:22:42   # 784768
Только недавно сообщали о том что цены были искусственно завышены, так ещё и написали что после поднятия цен на жилье, подымают цены на материалы
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  troll 25.09.2021 в 16:22:36   # 784770
Цитата: Dimmon от 25.09.2021 08:34:14
Quote:
глава Союза строителей
в данном случае заинтересованное лицо, не верю

этот рост контролируют не они. дорожает все, дома, авто, еда... плюс карантин. цель- уничтожение среднего класса, и загнать людей в феодальный строй.
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