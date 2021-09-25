Стоимость жилья будет ежегодно расти на 10% - 15%

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danilov 25 Сентября 2021 в 10:29:38
«Можно смело говорить о том, что стоимость строительства жилья будет ежегодно расти на 10% - 15%. Это минимум. Если вы укажите эти проценты, вы никогда не ошибетесь. Рост идет каждой весной. Как только начинается весна, теплеет, начинаются отделочные работы. Зимой такого сильного разгона не добьешься, как в теплое время», - сказал Талгат Ергалиев на заседании Союза строителей.
«Как только начинается лето, стартует запуск продаж строительных материалов, цены на них начинают расти, соответственно растут и цены на квадратный метр жилья», - добавил спикер.
Ранее, Т. Ергалиев спрогнозировал рост цен на жилье весной 2022 года.
https://www.inform.kz/ru/stoimost-zhil-ya-budet-ezhegodno-rasti-na-10-15-talgat-ergaliev_a3840688
«Если само строительство подорожало на 35% - 40%, а стоимость квадратного метра подорожала всего на 15%, значит, завтра мы ожидаем рост цен. Строители коммерческого жилья не могут в одночасье поднять цену, они будут ее поднимать потихоньку. К весне 2022 года мы ожидаем рост цен примерно на 20% - 30%. И это не просто анализ конкретно этого года, это анализ всего периода строительства», - рассказал глава Союза строителей Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Для производства в лесу рубили деревья, очищали от сучьев, грузили на лесовозы, везли на станцию и перегружали на склады, потом в вагоны. Везли на завод, там пилили на доски, щепу, делали заготовки, обмакивали в серу, делали коробки, закладывали по 50-60 штук, упаковывали и грузили в вагоны. Потом отправляли во Владивосток, Среднюю Азию, Калининград. Развозили по магазинам, и каждый покупатель мог купить коробок за 1 коп.
Все эти лесорубы, водители, 1000 работников завода, железнодорожники, продавцы получали доход с этих спичек, отдыхали по дешевым путевкам в Сочи, получали премии, квартиры.
Продавцы газ.воды по 3 коп за лето зарабатывали на машину. Никакой инфляции в течение 30 лет, по 1-3 коп за единицу товара зарабатывали достойную зарплату.
глава Союза строителейв данном случае заинтересованное лицо, не верю
bolatbol 25.09.2021 в 12:25:08 # 784755
это благодаря коллективному разуму и плановой экономики, увы общество оказалось не готово
социализм реален только в высшей фазе развития общества
Цитата: Dimmon от 25.09.2021 08:34:14
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глава Союза строителейв данном случае заинтересованное лицо, не верю
этот рост контролируют не они. дорожает все, дома, авто, еда... плюс карантин. цель- уничтожение среднего класса, и загнать людей в феодальный строй.