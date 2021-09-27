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Экономика
Будут ли цены на недвижимость в Казахстане расти на 10-15% ежегодно?
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Гость 27 Сентября 2021 в 13:02:08
Комментарий к прогнозу Союза строителей

Продолжаем наблюдать за строительным рынком. Особенно интересно получать новости, которые формируют ожидания покупателей недвижимости. Так, на прошлой неделе глава Союза строителей заявил, что цены будут расти от 10 до 15% в год, и это минимум. В ходе объяснения своих прогнозов он отметил рост себестоимости и подчеркнул, что строительство подорожало всего на 15%, в то время как себестоимость на 35-40%. На самом деле, это стандартная игра со статистикой.

Мы ранее рассказывали, что цена на жилье в несколько раз ниже себестоимости. По нашему мнению, спикер пытается повысить ожидания покупателей и тем самым спрос на жилье. Возможно, это делается, потому что ажиотажный спрос начинает снижаться. Как мы говорили ранее, подобные высказывания необходимы чиновникам для отметки в презентациях, что согласно ожиданиям рынка цены будут расти, поэтому им необходимо принимать стимулирующие программы.

Подобная работа в связке позволяет привлечь больше государственных денег в строительный сектор, тем самым повышать прибыль компаний и отдельных людей.

Мы хотим отметить, что глава союза слишком оптимистичен в своих прогнозах, и нам кажется, что нет никаких оснований полагать, что цены будут расти ежегодно на 10-15%, при условии, что государство не решит раздать все пенсионные накопления. На данный момент цены искусственно раздуты, и в ближайший год они будут стремиться к равноденственному значению. Это не значит, что цены начнут резко падать, а возможно, даже будут незначительно расти. Мы считаем, что рост, в основном на первичное жилье, будет ниже официальной инфляции. На вторичном рынке мы ожидаем некоторое снижение цен, так как вакцинация будет на достаточно высоком уровне и в среднесрочной перспективе у населения выработается коллективный иммунитет. Это позволит больше времени проводить в офисах, что снизит потребность в дополнительных метрах, а текущий прирост нового жилья и снижение спроса негативно скажутся на ценах.

Мы очень надеемся, что правительство не придумает новых мер поддержки строителям и народ получит стабилизацию цен.

https://ratel.kz/outlook/budut_li_tseny_na_nedvizhimost_v_kazahstane_rasti_na_10_15_ezhegodno
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