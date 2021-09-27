Будут ли цены на недвижимость в Казахстане расти на 10-15% ежегодно?

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Гость 27 Сентября 2021 в 13:02:08
Продолжаем наблюдать за строительным рынком. Особенно интересно получать новости, которые формируют ожидания покупателей недвижимости. Так, на прошлой неделе глава Союза строителей заявил, что цены будут расти от 10 до 15% в год, и это минимум. В ходе объяснения своих прогнозов он отметил рост себестоимости и подчеркнул, что строительство подорожало всего на 15%, в то время как себестоимость на 35-40%. На самом деле, это стандартная игра со статистикой.
Мы ранее рассказывали, что цена на жилье в несколько раз ниже себестоимости. По нашему мнению, спикер пытается повысить ожидания покупателей и тем самым спрос на жилье. Возможно, это делается, потому что ажиотажный спрос начинает снижаться. Как мы говорили ранее, подобные высказывания необходимы чиновникам для отметки в презентациях, что согласно ожиданиям рынка цены будут расти, поэтому им необходимо принимать стимулирующие программы.
Подобная работа в связке позволяет привлечь больше государственных денег в строительный сектор, тем самым повышать прибыль компаний и отдельных людей.
Мы хотим отметить, что глава союза слишком оптимистичен в своих прогнозах, и нам кажется, что нет никаких оснований полагать, что цены будут расти ежегодно на 10-15%, при условии, что государство не решит раздать все пенсионные накопления. На данный момент цены искусственно раздуты, и в ближайший год они будут стремиться к равноденственному значению. Это не значит, что цены начнут резко падать, а возможно, даже будут незначительно расти. Мы считаем, что рост, в основном на первичное жилье, будет ниже официальной инфляции. На вторичном рынке мы ожидаем некоторое снижение цен, так как вакцинация будет на достаточно высоком уровне и в среднесрочной перспективе у населения выработается коллективный иммунитет. Это позволит больше времени проводить в офисах, что снизит потребность в дополнительных метрах, а текущий прирост нового жилья и снижение спроса негативно скажутся на ценах.
Мы очень надеемся, что правительство не придумает новых мер поддержки строителям и народ получит стабилизацию цен.
https://ratel.kz/outlook/budut_li_tseny_na_nedvizhimost_v_kazahstane_rasti_na_10_15_ezhegodno
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