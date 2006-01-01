 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Цена на нефть Brent впервые с 2018 года превысила 79 долларов за баррель
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Сентября 2021 в 12:30:03
Стоимость барреля североморской смеси марки Brent превысила 79 долларов впервые с 23 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.



Bloomberg - Нефть выросла в начале торгов на признаках того, что рынок сырой нефти ужесточается из-за глобального энергетического кризиса.

Goldman говорит, что дефицит больше, чем ожидалось, и повышает прогнозы.
Запасы сокращаются, а запасы в США близки к трехлетнему минимуму. В то же время рост спроса на природный газ, похоже, будет стимулировать спрос на нефть, поскольку пользователи переходят на другой вид топлива.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь