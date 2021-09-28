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BBG: 4 фактора, недооцененные аналитиками / экономистами
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danilov 28 Сентября 2021 в 12:46:17
1- глобальный дефицит полупроводников
2- Взрывные расходы на фрахт
3- Инфляция в США
4- Глобальный энергетический кризис
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Dimmon
28.09.2021 в 13:01:24
# 784838
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