Беда с энергетикой

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danilov 28 Сентября 2021 в 12:57:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
Резкий рост мировых цен на газ из-за его дефицита в Европе привел к тому, что азиатский сжиженный природный газ (СПГ) стал рекордно дорогим. Под угрозой оказался Пакистан, находящийся в сильной зависимости от поставок СПГ, — страна начала покупать его шесть лет назад и уже вошла в топ-10 мировых импортеров. Энергетическая политика Пакистана была заточена под газ, который должен был долгое время оставаться дешевым видом топлива. По этой причине на фоне резного скачка цен страна вынуждена закупать СПГ по высокой стоимости.
скоро всех коснется ... как через цены на газ так и через имп. товары
В связи с нехваткой электроэнергии, вызванной недостаточными поставками угля, наносящими ущерб крупным секторам промышленности, губернатор одной из наиболее пострадавших провинций Цзилинь призвал к увеличению импорта угля. Местная водопроводная компания заявила, что до марта 2022 года в провинции будут наблюдаться незапланированные отключения или ограничения электроэнергии. Из-за этого ожидается, что в провинции будут также перебои с водоснабжением.
В некоторых городах жителей просят не пользоваться в часы пикового спроса на электричество бойлерами, микроволновками, кондиционерами и полагаться на естественное освещение вместо электрических лампочек. Торговые центры закрываются раньше положенного времени. В китайских СМИ распространяется видео с автомобилями, едущими по шоссе в Шэньяне без освещения.
что дальше, глобальное похолодание?