В Монголии тоже топливный кризис

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danilov 29 Сентября 2021 в 11:05:55
По официальным объяснениям, причиной разразившегося столь неожиданно тяжелейшего топливного кризиса в Монголии называется начало планового ремонта на принадлежащем Роснефти Ангарском НПЗ, в связи с чем Роснефть сократила сентябрьские поставки топлива в Монголию на 70%. Шокированный
Монголия импортирует 100% потребляемых нефтепродуктов, 95% из России (в основном из этого самого Ангарска), остальное из Китая.
PS
В общем всем у кого нет своих энергоносителей будет плохо этой зимой.
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