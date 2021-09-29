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Экономика
В Монголии тоже топливный кризис
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danilov 29 Сентября 2021 в 11:05:55
Последние несколько суток на автозаправках Улан-Батора огромные очереди, водители ночуют в машинах, чтобы успеть купить бензин.

По официальным объяснениям, причиной разразившегося столь неожиданно тяжелейшего топливного кризиса в Монголии называется начало планового ремонта на принадлежащем Роснефти Ангарском НПЗ, в связи с чем Роснефть сократила сентябрьские поставки топлива в Монголию на 70%. Шокированный

Монголия импортирует 100% потребляемых нефтепродуктов, 95% из России (в основном из этого самого Ангарска), остальное из Китая.

PS
В общем всем у кого нет своих энергоносителей будет плохо этой зимой.
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