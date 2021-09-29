В Китае масштабные отключения электричества. Людей просят не включать микроволновки и бойлеры

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danilov 30 Сентября 2021 в 11:01:14
В китайских СМИ распространяется видео с автомобилями, едущими по шоссе в Шэньяне без освещения. При этом еще в десяти провинциях Китая, в том числе в промышленных центрах, уже введены ограничения на потребление электричества.
В Ляонине после внезапного отключения вентиляционной системы в заводском цеху 23 рабочих были госпитализированы с отравлением углекислым газом. В местных СМИ появляются новости об отравлении людей, пытавшихся отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит. Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек - именно столько живет в совокупности в трех провинциях.
Из-за перебоев на прошлой неделе приостановили работу многие заводы, в том числе поставляющие компоненты компаниям Tesla и Apple. В воскресенье вечером один из поставщиков плат для продукции Apple, компания Unimicron Technology Corp, заявила, что из-за ограничений на потребление электричества три ее завода приостановили работу на пять дней - с 26 по 30 сентября.
Проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. В июле власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство Блумберг со ссылкой на китайскую электросетевую корпорацию тогда сообщало, что перебои возможны в 11 провинциях на востоке и в центре страны - потребление в этих провинциях выросло до рекордных значений. Тогда аналитики связывали это с жаркой летней погодой.
Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает холодать. Министерство энергетики Китая распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления.
По оценке Goldman Sachs, перебои с электричеством коснулись 44% промышленной деятельности Китая. Еще один фактор, который в этом году замедлит экономический рост по мнению банкиров, - кризис с гигантской строительной компанией Evergrande, задерживающей платежи по своим гигантским долгам.
https://www.bbc.com/russian/news-58685232
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