Какую зарплату получают казахстанцы

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danilov 30 Сентября 2021 в 11:26:38
Данное обследование в Республике Казахстан проводится один раз год. Обследованием охватывались работники, проработавшие полностью апрель месяц 2021 года. В обследовании участвовали все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых предприятий с последующим распространением на генеральную совокупность. В обследовании использовались данные о фактической начисленной заработной плате за апрель месяц 2021 года с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений. Распределение работников по основным профессиям рабочих и должностям служащих осуществлялось согласно Национальному Классификатору занятий Республики Казахстан, утвержденного и введенного в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 года № 130-од (далее - НКЗ).
По итогам обследования численность работников по указанному кругу предприятий и организаций, проработавших полностью апрель 2021 года, составила 2 895,9 тыс. человек, в том числе мужчины составили 46,4% (1 344,9 тыс. человек), женщины – 53,6% (1 551,0 тыс. человек).
В общем числе работников среднемесячную заработную плату до 45 000 тенге получали – 1,2% работников, от 45 000 до 105 000 тенге – 25,8%, от 105 000 до 210 000 тенге – 36,9%, от 210 000 до 300 000 тенге – 16,6%, от 300 000 тенге до 420 000 тенге – 10,6%, от 420 000 тенге до 600 000 тенге – 5,0%, от 600 000 тенге до 750 000 тенге – 1,6%, от 750 000 тенге до 900 000 тенге – 0,8%, свыше 900 000 тенге – 1,5% работников.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля работников (49,7%) с заработной платой до 75 000 тенге зафиксирована по виду экономической деятельности «Образование», с заработной платой свыше 450 000 тенге - в сфере горнодобывающей промышленности (15,8%).
Медианное значение среднемесячной заработной платы работников составило – 157 863 тенге. Модальное значение среднемесячной заработной платы составило – 173 249 тенге. Децильный коэффициент дифференциации среднемесячной заработной платы составил – 6,0.
Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила – 146 879 тенге, с высшим образованием – 281 509 тенге и послевузовским образованием – 365 625 тенге. В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 150 240 тенге, от 25 до 28 лет – 189 051 тенге, от 29 до 34 лет – 223 964 тенге, от 35 до 44 лет – 247 825 тенге, от 45 до 54 лет – 226 780 тенге, от 55 до 64 лет – 211 395 тенге, старше 65 лет – 237 661 тенге.
*Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.
медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной;
модальная заработная плата – размер заработной платы, наиболее часто встречающийся в ряду распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы;
децильный коэффициент дифференциации – показывает во сколько раз минимальный уровень заработной платы 10-ти процентов наиболее высокооплачиваемых работников превышает максимальный уровень заработной платы 10-ти процентов наименее оплачиваемых работников.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.09.2021 в 14:10:49 # 784954
lonely_wolf 30.09.2021 в 14:18:57 # 784956