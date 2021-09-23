Система теплоснабжения Ташкента передана на 30 лет в концессию французской компании Veolia
danilov 01 Октября 2021 в 10:48:05
Французская Veolia получает в управление систему теплоснабжения Ташкента на 30 лет. Компания реализует пилотные проекты в двух районах столицы. Тарифы будут формироваться с учётом стоимости модернизации и реконструкции системы отопления и утверждаться кенгашем ежегодно до 1 мая. Убытки, возникшие в результате применения сниженных тарифов, возместят субсидиями из местного бюджета.
https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/23/veolia/