У китайского энергетического кризиса обнаружились новые последствия
danilov 05 Октября 2021 в 10:07:14
Энергетический кризис в Китае начинает оказывать непосредственное и значимое влияние на отдельные отрасли мировой промышленности. Приостановка работы крупнейших нефтехимических предприятий в КНР на фоне дефицита электроэнергии уже привела к росту цен на основные полимеры на 10%. Дефицит усугубляется повышением цен на сырье. Эти факторы, по мнению экспертов, до конца года приведут к дальнейшему росту стоимости полимеров, вернув уровень цен к весенним пикам.