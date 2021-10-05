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Экономика
Дефицит удобрений
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danilov 05 Октября 2021 в 10:18:03
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая намерена ограничить экспорт фосфорных удобрений до середины следующего года, что может иметь серьезные последствия для глобального рынка.
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  Panasonic 05.10.2021 в 13:00:54   # 785073
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Диффицит удобрений

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