Вучич - о ценах на газ в Европе и поставках российского газа в Сербию
danilov 11 Октября 2021 в 19:44:09
Что я должен делать? Кризис гораздо больше, чем вы думаете. Это более тяжелый кризис. Будут расти цены не только на питание, но и на все строительные материалы, все возрастет в цене по всей Европе, всюду! Подождите, а как тогда мы реализуем наши инвестиции? Если цены поднимутся на 25%, сможете вы построить тогда дороги и все остальное? К счастью, у нас хватило смелости построить этот газопровод. Если бы мы не сделали этого с российской стороной, что бы мы тогда делали? Взяли бы веревку и повесились бы перед вами! Что же еще?