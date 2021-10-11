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Экономика
Инфляция
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danilov 11 Октября 2021 в 20:00:18
BBG: мировые ЦБ уже начинают сворачивать экстренное стимулирование и ужесточать дкп из-за признаков того, что рост инфляции может продлиться дольше, чем многие ожидают.

BlackRock: ФРС должна и скорее всего начнет сворачивание экстренного стимулирования очень скоро, несмотря ни на что.
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