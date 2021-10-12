Почему в Казахстане такой дорогой уголь

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danilov 12 Октября 2021 в 09:51:16
По запасам угля Казахстан занимает восьмое место в мире. Так почему же каждый год людям не хватает угля для отопления своих домов? И почему при доставке угля от месторождения до домов граждан его цена вырастает в 2-3 раза? Об этом говорили эксперты в студии популярного ток-шоу "Неге?".
С наступлением холодов в Усть-Каменогорске, как обычно, выстраиваются очереди за углём. И его не всем хватает, уже к обеду дефицитный товар заканчивается. Такая ситуация наблюдается и в других регионах страны.
Как формируется цена
По словам замначальника управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области Нурлана Рамазанова, с месторождения Каражыра, что находится близ Семея, тонна угля отгружается по 8 тысяч тенге за тонну. Около тысячи тенге за транспортировку берёт "Казахстан темир жолы", ещё примерно столько же накидывают владельцы вагонов. И на железнодорожных тупиках Усть-Каменогорска тонна стоит уже 10 тысяч тенге.
Там закупают оптовики. А к конечному потребителю уголь приходит уже по цене 15-20 тысяч тенге. То есть по дороге с месторождения до печки цена вырастает более чем вдвое.
Почему угля не хватает
Даже по таким ценам купить уголь удаётся далеко не всегда, в итоге люди мёрзнут. Нурлан Рамазанов поясняет: дефицит в Усть-Каменогорске образовался потому, что не хватает вагонов. Однако исполнительный директор ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Нуржан Кельбулганов не согласился с представителем областного акимата.
"Из 64 тысяч вагонов 55%, или 35 тысяч вагонов, занимаются перевозкой угля, – сказал он. – Из них только 13 тысяч принадлежат "КазТемирТранс", входящей в состав КТЖ. Остальные – собственность частных предпринимателей. Поэтому я не соглашусь с тем, что не хватает вагонов".
Представитель КТЖ считает, что проблема вовсе не в нехватке вагонов, а в том, что "в связи с внутренними проблемами месторождения Каражыра вагоны не загрузили вовремя".
Экономист Максат Халык полагает, что причина вечного беспорядка в этой сфере – отсутствие госконтроля. По мнению эксперта, уголь – стратегически важный для населения продукт, и отдавать эту сферу полностью на откуп частникам неправильно.
"Здесь нужна система контроля. Вы сказали, что в рыночной экономике государство не должно вмешиваться в ценообразование. Я поддерживаю. У Адама Смита есть большой труд "Невидимая рука рынка", там говорится, что государство не должно вмешиваться в регулирование цен, их отбалансируют спрос и предложение. Но есть один важный момент. Уголь является очень важным товаром в зимнее время. Здесь уже затрагиваются интересы всего населения. Активизируются спекулянты, возникают ценовые сговоры. Их деятельность нужно пресекать. Если государство установит здесь жёсткие правила, то всё будет в порядке, цены не будут скакать", – отметил экономист.
Кроме того, по словам эксперта, нужна льготы при поставке социально значимых товаров в депрессивные регионы, где уровень доходов значительно ниже средних по стране. По официальным данным, средняя зарплата в Казахстане – 252 тысячи тенге, на самом же деле на селе зарабатывают меньше ста тысяч, у многих и вовсе минимальная зарплата (сейчас это 42 500, скоро будет 60 000 тенге). Так что покупка угля для сельчан – очень большая нагрузка.
Тренд на "зелёную" энергетику: должен ли Казахстан отказаться от угля
Сжигание угля наносит серьёзный ущерб окружающей среде и здоровью казахстанцев. Казахстан, как и весь мир, взял курс на построение "зелёной" энергетики. Для этого, в частности, работающие на угле теплоэнергоцентрали переводят на газ.
Однако полностью отказаться от угля пока невозможно. Уголь – самое доступное сырьё для получения тепла, и этого сырья в Казахстане очень много. С переводом ТЭЦ на газ тарифы на тепло и электричество вырастут.
Эколог Адиль-Касым Жарылкасынулы считает, что переход на газ необходим, другого пути у Казахстана быть не может.
"Тарифы могут вырасти. Но есть предложение о том, чтобы государство выделило субсидии. Возьмут ли на это средства из Нацфонда или же "Самрук-Энерго" возьмёт эти расходы на себя – работа ещё ведётся. Но переход нужен, потому что на первом месте – здоровье народа. Это гласит Конституция. Поэтому переход на газ обязателен, я считаю. Вопрос национальной важности", – отметил эксперт.
Однако, по его мнению, такой подход оправдан далеко не везде. Для густонаселенного и непродуваемого Алматы переход на газ жизненно необходим, для небольших же и хорошо проветриваемых населённых пунктов сжигание угля не представляет, по словам эксперта, большой угрозы.
"Возьмём Алматы – самый крупный город в Казахстане. Посмотрите, в какой местности он находится, его географическое положение. Всё надо учесть, газифицировать весь город. А в другой местности, тем более равнинной, пусть потребляют уголь", – сказал он.
Завершилась дискуссия в студии шоу "Неге?" словами ведущего передачи Ерканата Копжасара: "Казахстан занимает 9-е место в мире по площади. По запасам нефти мы на 11-м месте, а по запасам угля – на 8-м месте. По мнению экспертов, запасов угля нам хватит минимум на 300 лет. Народ, обладающий такими ресурсами, просто не должен знать, что такое дефицит угля. Проблема на личном контроле президента. Я думаю, что уже в следующем году она будет решена".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Алчность и ангажированность в звене посредников.
Проблема на личном контроле президента. Я думаю, что уже в следующем году она будет решена".
А на следующий год об этом обещании все забудут и пообещают ещё раз. Как всегда на следующий год.