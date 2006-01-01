Ажиотажный спрос на недвижимость не спадает, цены растут

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Гость 12 Октября 2021 в 11:31:52
Учитывая, что все цены на недвижимость за 9 месяцев выросли и имеют двухзначное изменение, мы можем предположить, что ситуация не была стабилизирована и замедления, как обещали чиновники, не произошло. Более того, продолжительное ускорение роста цен и спроса на недвижимость показывает более устойчивый тренд, чем мы предполагали ранее, и нужен новый пакет мер по их сдерживанию. Но делать это необходимо рыночными методами, а именно - снижать выдачу ипотечных займов, особенно за счет государства. Здесь мы хотим сделать акцент на ипотечном кредитовании "Отбасы Банка", программах "7-20-25", "Баспана Хит" и других. Ситуация осложняется тем, что, помимо прочего, растет потребительское кредитование.
Мы знаем, что многие, особенно чиновники, обычно обращают внимание на отношение займов домохозяйств к ВВП, но нужно принимать во внимание коэффициент Джини, рост реальных доходов населения, а также структуру их расходов. Особенно, если в структуре денежных расходов существенно преобладают потребительские траты, а удельный вес расходов на погашение кредитов и долгов растет. В подобной ситуации государство должно предпринимать меры раннего реагирования и скорректировать свою политику.
Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества страны или региона. Используется для оценки экономического неравенства.
https://ratel.kz/outlook/azhiotazhnyj_spros_na_nedvizhimost_ne_spadaet_tseny_rastut
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