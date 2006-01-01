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Экономика
Ажиотажный спрос на недвижимость не спадает, цены растут
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Гость 12 Октября 2021 в 11:31:52
Наибольшее изменение количества сделок за сентябрь было зафиксировано в столице (+19,3%). В сравнении с сентябрем прошлого года по стране было увеличение на 42,4%, а месяцем ранее количество сделок выросло несколько меньше, на 0,4%. То есть ажиотажный спрос не спадает, а наоборот увеличивается. Повышенный интерес к недвижимости на рынке подталкивает цены вверх, тем самым ускоряя формирование пузыря на рынке недвижимости. В сентябре средняя цена на новое жилье достигла 346,2 тыс. тенге, что выше значения августа на 0,7%. Это значит, что в текущем году цены на новое жилье выросли на 11,7%. Цены на вторичном рынке выросли на 1% за сентябрь и 18,2% за 9 месяцев 2021 года. Аналогично выросли цены на аренду. Так, согласно официальной статистике, аренда в текущем году выросла на 14,1% и на 2,5% за месяц.

Учитывая, что все цены на недвижимость за 9 месяцев выросли и имеют двухзначное изменение, мы можем предположить, что ситуация не была стабилизирована и замедления, как обещали чиновники, не произошло. Более того, продолжительное ускорение роста цен и спроса на недвижимость показывает более устойчивый тренд, чем мы предполагали ранее, и нужен новый пакет мер по их сдерживанию. Но делать это необходимо рыночными методами, а именно - снижать выдачу ипотечных займов, особенно за счет государства. Здесь мы хотим сделать акцент на ипотечном кредитовании "Отбасы Банка", программах "7-20-25", "Баспана Хит" и других. Ситуация осложняется тем, что, помимо прочего, растет потребительское кредитование.

Мы знаем, что многие, особенно чиновники, обычно обращают внимание на отношение займов домохозяйств к ВВП, но нужно принимать во внимание коэффициент Джини, рост реальных доходов населения, а также структуру их расходов. Особенно, если в структуре денежных расходов существенно преобладают потребительские траты, а удельный вес расходов на погашение кредитов и долгов растет. В подобной ситуации государство должно предпринимать меры раннего реагирования и скорректировать свою политику.

Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества страны или региона. Используется для оценки экономического неравенства.

https://ratel.kz/outlook/azhiotazhnyj_spros_na_nedvizhimost_ne_spadaet_tseny_rastut
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