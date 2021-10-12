В KEGOC не исключают возникновения энергодефицита в Казахстане

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danilov 12 Октября 2021 в 23:06:58
Энергетики готовятся к тому, что дефицит в Единой энергосистеме РК в октябре-декабре может составить порядка 1,7 миллиарда киловатт-часов. Эти цифры складываются из необходимости проведения ремонтов на электростанциях, маловодного периода, что вызвало недостаточный уровень запасов на ГЭС, и нерешенных вопросов с обеспеченностью топливом Жамбылской ГРЭС.
Все эти факторы говорят о нарастающей вероятности ограничений, особенно в южных регионах. По данным АО "KEGOC", прогнозируемый максимум потребления по Южной зоне – 4350 мегаватт, при этом генерация покрывает только половину от потребностей – 2250 мегаватт при условии, если Жамбылская ГРЭС будет работать в 4-блочном режиме. Объем транзита с севера на юг ограничен отметкой в 2100 мегаватт, и около 400 мегаватт для балансировки придется закупать у России по пиковой цене.
С энергодефицитом уже столкнулись многие страны. В Европе, которая увлеклась наращиванием ВИЭ, цена на газ бьет исторические максимумы. В Китае из-за проблем с энергоснабжением останавливаются заводы и фабрики. В Кыргызстане предупредили о массовых плановых отключениях электричества в связи с нехваткой объемов воды на Токтогульской ГЭС.
Как отметил на Всемирной энергетической неделе председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев: "Быстрый рост населения, цифровая революция, автоматизация и электрификация промышленности привели к сбою поставок электроэнергии во всем мире. В Казахстане основным источником энергии продолжает оставаться угольная генерация. У нас одни из самых дешевых в мире цен на уголь, газ и электроэнергию. Это привело к тому, что экономика страны занимает 12-е место в мире по энергоемкости. В краткосрочной перспективе мы можем столкнуться с проблемами энергоснабжения".
По мнению руководства фонда "Самрук-Қазына", решением проблемы энергодефицита должна стать модернизация энергетической отрасли страны с внедрением рыночных механизмов, таких как справедливое ценообразование на электроэнергию и газ.
https://tengrinews.kz/news/kegoc-ne-isklyuchayut-vozniknoveniya-energodefitsita-451021/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: андремас от 12.10.2021 20:07:21в самую точку!еще вот эта фраза повеселила - (справедливое ценообразование на электроэнергию и газ) куда еще справедливей я не представляю.
При имеющихся у страны ресурсах, довести до дефицита ээ, действительно, надо быть мудрецом мудрейшим.
При имеющихся у страны ресурсах, довести до дефицита ээ, действительно, надо быть мудрецом мудрейшим.
alpha_portal 13.10.2021 в 07:19:19 # 785196