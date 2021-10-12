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Экономика
В KEGOC не исключают возникновения энергодефицита в Казахстане
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danilov 12 Октября 2021 в 23:06:58
"Зима близко" – в этом году фраза из популярного телесериала как никогда актуальна для казахстанских энергетиков. По данным Системного оператора ЕЭС Казахстана, в стране наблюдается аномальный темп потребления электроэнергии. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года за 9 месяцев рост энергопотребления составил 7,2 процента, при этом по Южной зоне - 11,8 процента. В часы максимальных нагрузок потребление мощности в РК превышает прошлогодние значения на 1500 мегаватт, из них по Южной зоне - на 400 мегаватт.

Энергетики готовятся к тому, что дефицит в Единой энергосистеме РК в октябре-декабре может составить порядка 1,7 миллиарда киловатт-часов. Эти цифры складываются из необходимости проведения ремонтов на электростанциях, маловодного периода, что вызвало недостаточный уровень запасов на ГЭС, и нерешенных вопросов с обеспеченностью топливом Жамбылской ГРЭС.

Все эти факторы говорят о нарастающей вероятности ограничений, особенно в южных регионах. По данным АО "KEGOC", прогнозируемый максимум потребления по Южной зоне – 4350 мегаватт, при этом генерация покрывает только половину от потребностей – 2250 мегаватт при условии, если Жамбылская ГРЭС будет работать в 4-блочном режиме. Объем транзита с севера на юг ограничен отметкой в 2100 мегаватт, и около 400 мегаватт для балансировки придется закупать у России по пиковой цене.

С энергодефицитом уже столкнулись многие страны. В Европе, которая увлеклась наращиванием ВИЭ, цена на газ бьет исторические максимумы. В Китае из-за проблем с энергоснабжением останавливаются заводы и фабрики. В Кыргызстане предупредили о массовых плановых отключениях электричества в связи с нехваткой объемов воды на Токтогульской ГЭС.

Как отметил на Всемирной энергетической неделе председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев: "Быстрый рост населения, цифровая революция, автоматизация и электрификация промышленности привели к сбою поставок электроэнергии во всем мире. В Казахстане основным источником энергии продолжает оставаться угольная генерация. У нас одни из самых дешевых в мире цен на уголь, газ и электроэнергию. Это привело к тому, что экономика страны занимает 12-е место в мире по энергоемкости. В краткосрочной перспективе мы можем столкнуться с проблемами энергоснабжения".

По мнению руководства фонда "Самрук-Қазына", решением проблемы энергодефицита должна стать модернизация энергетической отрасли страны с внедрением рыночных механизмов, таких как справедливое ценообразование на электроэнергию и газ.

https://tengrinews.kz/news/kegoc-ne-isklyuchayut-vozniknoveniya-energodefitsita-451021/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 13.10.2021 в 02:07:21   # 785189
При имеющихся у страны ресурсах, довести до дефицита ээ, действительно, надо быть мудрецом мудрейшим.
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  звукач 13.10.2021 в 07:08:55   # 785195
Цитата: андремас от 12.10.2021 20:07:21
При имеющихся у страны ресурсах, довести до дефицита ээ, действительно, надо быть мудрецом мудрейшим.
в самую точку!еще вот эта фраза повеселила - (справедливое ценообразование на электроэнергию и газ) куда еще справедливей я не представляю.
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  alpha_portal 13.10.2021 в 07:19:19   # 785196
Скорее всего в Казахстане понастроили майнинг ферм. Только так могу объяснить рост потребления. Когда все в стране постепенно переходят на экономичную технику и приборы освещения, откуда тогда тогда повальный рост? Больше чем уверен: всему виной майнеры.
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