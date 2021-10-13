▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Экономика
Правительству не удается обуздать инфляцию
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 13 Октября 2021 в 16:50:34
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Konstant
13.10.2021 в 18:16:24
# 785219
Скажем по другому пока рулит невидимая рука рынка.....
поощрить
|
покарать
Konstant
13.10.2021 в 18:17:24
# 785220
Эта рука с Америке как ей выгодно так и действует
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь