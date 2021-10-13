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Экономика
Правительству не удается обуздать инфляцию
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danilov 13 Октября 2021 в 16:50:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 13.10.2021 в 18:16:24   # 785219
Скажем по другому пока рулит невидимая рука рынка.....
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  Konstant 13.10.2021 в 18:17:24   # 785220
Эта рука с Америке как ей выгодно так и действует
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