Казахстан продает Юго-Восточной Азии нефть и металлы в обмен на одежду и пальмовое масло. Инфографика

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Гость 15 Октября 2021 в 19:14:04
Среди государств Юго-Восточной Азии основными потребителями товаров из Казахстана стали Сингапур и Бруней, а главными поставщиками импорта – Вьетнам и Таиланд. LS разбирает в инфографике товарооборот страны с данным регионом.
Помимо Сингапура и Брунея, казахстанский экспорт в значительных объемах поставляется также в Индонезию, Таиланд и Вьетнам. В данный регион продаются отечественные нефть и металлы.
При этом существенные объемы импорта, кроме Вьетнама и Таиланда, привозят из Малайзии и Филиппин. Это предметы одежды, пальмовое масло, сотовые телефоны и различное оборудование.
В инфографике представлена подробная информация о торговле Казахстана со странами Юго-Восточной Азии в январе-августе 2021 года.
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Источник: https://lsm.kz/torgovlya-s-yugo-vostochnoj-aziej-infografikaquote]
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alpha_portal 15.10.2021 в 21:03:51 # 785290