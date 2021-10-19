В Жамбылской области электричество будут экономить за счет сел

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danilov 19 Октября 2021 в 09:47:50
По данным руководства ТОО "Жамбылские электрические сети", в пиковые часы нагрузки (с 19.00 до 22.00) приходится отключать электричество в некоторых селах. Так приказал поставщик электроэнергии АО "KEGOC". С началом зимы ситуация обещает усугубиться, поскольку прогнозируется общая нехватка электроэнергии в стране. При этом Жамбылская ГРЭС имени Батурова работает лишь на треть мощности, сообщает "Знамя труда".
По словам генерального директора ТОО "ЖЭС" Алихана Джарбулова, предприняты все меры, чтобы в любых условиях все потребители снабжались электричеством. Но есть в этом деле нюансы.
В настоящее время национальный оператор АО "КEGOC" уже ограничивает нам подачу электроэнергии в часы пик, что вынуждает нас отключать населенные пункты в районах поочередно. Нам заявляют о необходимости сокращения потребления электроэнергии на 35-40 мегаватт. Причина такой ситуации - общая нехватка электроэнергии в Казахстане, и можно с высокой долей вероятности предположить, что с наступлением холодов проблема станет острее. Предположительно стране зимой будет не хватать 1000-1500 мегаватт. Разделите на число областей и посчитайте сами, на сколько придется сокращать потребление нам", - сказал Джарбулов.
https://www.kt.kz/rus/economy/v_zhambylskoy_oblasti_elektrichestvo_budut_ekonomit_za_1377923200.html
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Селу нет!
alpha_portal 19.10.2021 в 13:58:01 # 785385